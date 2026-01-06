Asus spustil záplavu skládaček. Pracovní Zenbook Duo doplňuje nové herní monstrum

- Asus představil novou generaci svého notebooku se dvěma displeji Zenbook Duo
- Nově má kompaktnější pant a celkově působí foremnějším dojmem
- Úplnou novinkou je pak sourozenec zaměřený na hráče ROG Zephyrus Duo 16
Asus patří k výrobcům, kteří velmi proaktivně přijali trend ohebných notebooků se dvěma displeji. Letos na veletrhu CES v Las Vegas představil novou, mírně upgradovanou generaci svého pracovního laptopu Zenbook Duo. Novinku pak doplňuje také herní provedení tohoto konceptu jménem ROG Zephyrus Duo 16. Oba půjdou do prodeje v průběhu první poloviny roku 2026.
Známá koncepce Zenbook Duo
Nová generace Asus Zenbook Duo staví na osvědčeném řešení se dvěma 14″ OLED displeji, tentokrát typu Lumina Pro OLED. Obrazovky mají antireflexní úpravu a variabilní obnovovací frekvenci 48–144 Hz, což zlepšuje plynulost i čitelnost. Klíčovou změnou je přepracovaný pant, který zmenšuje mezeru mezi displeji o 70 %. Takže při nasazení magnetické klávesnice navíc notebook nenabízí ani malou škvírku a působí velmi kompaktně.
Notebook cílí na profesionály a kreativce, respektive kohokoliv, kdo využije při práci s notebookem velký displej. Pomáhá tomu i 6reproduktorový zvuk, nástroje ScreenXpert pro práci napříč obrazovkami a solidní výkon díky procesorům Intel Core Ultra Series 3, grafice Intel Arc a neurální jednotce s výkonem až 50 TOPS. Asus myslel i na výdrž, kdy dvojice baterií nabízí kapacitu 99 Wh.
Herní „duo“ ROG Zephyrus
Zcela jiná liga je ROG Zephyrus Duo 16 – tedy stejná koncepce, ale přetavená v herní počítač. Ten kombinuje dva 16″ 3K ROG Nebula HDR OLED dotykové displeje s obnovovací frekvencí 120 Hz a extrémně nízkou odezvou 0,2 milisekundy. Hlavní panel podporuje Nvidia G-Sync, takže je připravený i na kompetitivní hraní.
Výkon zajišťuje nejnovější procesor Intel Panther Lake s 16jádrovým CPU v kombinaci až s Nvidia GeForce RTX 5090, případně RTX 5070 Ti. Chlazení ROG Intelligent Cooling využívá vapor chamber, dvojici ventilátorů i grafitovou vrstvu, aby zvládlo dlouhodobou zátěž. Díky pěti provozním režimům se notebook dokáže přizpůsobit hraní, streamování i profesionální tvorbě, takže zaujme i multimediálně náročné zákazníky, kteří nechtějí jenom hrát.
Cena a dostupnost
Oba počítače dorazí na trh až v průběhu první poloviny roku 2026, ceny oznámí výrobce až s uvedením produktů do předprodeje.