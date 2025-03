Motorola Razr 60 Ultra se odhaluje: sklo, kůže nebo dřevo

Chystaná Motorola Razr 60 uniká hned v několika různých barvách

Na výběr budou nejen odstíny z palety Pantone, ale i záda ze dřeva

Telefon si oproti minulé generaci polepší ve výkonu

Značka Motorola, která patří čínskému Lenovu, chystá novou generaci svých ohebných smartphonů řady Razr. Tvořit by ji měly dva modely – základní Razr 60 a vrcholný Razr 60 Ultra, přičemž podoba druhého jmenovaného už poněkolikáté unikla na internet. Tentokráte nám informátor Evan Blass s předstihem odhalil variantu s dřevěnými zády.

Motorola Razr 60 Ultra: sklo, kůže nebo dřevo

Chystané véčko od Motoroly se na první pohled nebude výrazně lišit od loňské generace, koneckonců po stránce designu už toho zjevně moc vymyslet nejde. Zvenku bude telefon reprezentovat velký krycí displej narušený třemi kruhovými výřezy – dvěma pro fotoaparáty, třetím pro LED blesk. Uvnitř se pak bude skrývat ohebná obrazovka s kruhovým otvorem pro selfie kamerku.

Motorola se alespoň pokusí vzhled telefonu ozvláštnit barvami a různými materiály. V minulých týdnech se na internet dostaly obrázky a videa hned několika barevných variant, z nichž některé z nich lákají na skleněná barevná záda z katalogu Pantone, jiná na umělou kůži, nejnovější přírůstek od Evana Blasse zase naznačuje příchod varianty s dřevěnými zády. Dřevo nevidíme u Motoroly poprvé, do tohoto materiálu se například oblékla i loňská vlajková loď Motorola Edge 50 Ultra.

Motorola Razr 60 Ultra má být plnohodnotným vlajkovým véčkem. Loňskou generaci poháněl mírně ořezaný Snapdragon 8s Gen 3, letos to však má být nejvýkonnější Snapdragon 8 Elite, a to v kombinaci s 12 GB RAM. Úložiště má být nabízeno minimálně v kapacitě 256 GB, rovněž se hovoří o akumulátoru s kapacitou 4 000 mAh. Obrazovky mají zůstat stejné jako u loňského modelu – vnitřní by tak měla mít úhlopříčku 6,9″, vnější 4“.

Loňské „žiletky“ od Motoroly byly představeny v červnu, v podobném termínu lze očekávat i ty letošní.