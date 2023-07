Motorola Razr 40 Ultra v testu odolnosti: jak dopadl ohebný displej?

Ohebná Motorola je na tom se svou odolností poměrně dobře

V případě odolnosti proti prachu dokonce předčila očekávání

Tlak proti kloubu byl pro véčko nicméně konečná

Ohebné smartphony dlouhodobě bojují s pověstí velmi křehkých zařízení, která toho příliš mnoho nevydrží. Pravdou je, že ve svých počátcích to nebylo s odolností zrovna růžové a i nyní je poškození skládaček u některých modelů možná až příliš snadné, avšak obecně se dá říci, že dost často vydrží podobnou zátěž, jako telefony s klasickou konstrukcí. O tom se své diváky snaží přesvědčit také známý youtuber Zack Nelson, který provozuje kanál JerryRigEverything.

Běžné zacházení zvládá Motorola s přehledem

V něm nyní vyzkoušel odolnost ohebného véčka Motoroly Razr Plus (u nás v prodeji jako Motorola Razr 40 Ultra), kterou ve svém testu rozhodně nešetřil. Ta v mnoha případech napravila přešlapy svých předchůdců, o čemž se můžete dočíst také v naší recenzi, ale pokud jde o odolnost konstrukce, tu už musel otestovat až YouTube kanál JerryRigEverything. Ten Motorolu podrobil všem svým známým testům, jako je odolnost displeje při změně teploty za použití zapalovače, snahu o poškození vnitřního i vnějšího displeje s pomocí hrotů různé tvrdosti, utěsněnost proti prachu či různé síly a směru ohýbání.

Poměrně překvapivě většinou testů prošlo ohebné véčko se ctí. Vnitřní displej je pochopitelně více náchylný jak na mechanické poškození, tak na změnu teploty pod otevřeným ohněm, avšak vnější displej si nezadá s konvenčními smartphony. Také prachový test dokázala Motorola ustát i přes to, že neoplývá nejvyšší certifikací zaručující odolnost. V čem nakonec Motorola zklamala byl ohyb proti kloubu, který s vyvinutím vyšší síly poškodil vnější displej až do té míry, že se z něj začalo drolit sklo.

Při běžném zacházení by nicméně Motorola Razr Plus měla vydržet bez větší úhony, což je pro skládačky dobrá zpráva. Nižší odolnost v případě vnitřního displeje patrně ještě nějaký ten pátek bude velkým tématem pro všechny skládačky, které vyřeší až příchod nové technologie, která nahradí současné krycí fólie. Přesto pokrok, jaké ohebné smartphony dokázaly za pouhých pár let existence, je pozoruhodný.