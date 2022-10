Motorola chystá další smartphone, který pojme stylus. Takto bude vypadat

Smartphonů s šachtou na stylus je jako šafránu. Prakticky je prodává pouze Samsung, čas od času do této kategorie přihodí nějaké zařízení Motorola. Ta nyní chystá další přírůstek, který se interně jmenuje Geneva.

Chystaná novinka nebude podle uniklého obrázku výrazně vyčnívat designem. Přední stranu vyplní protáhlý displej s poměrně širokou bradou a kruhovým otvorem pro selfie kamerku nahoře uprostřed, na zádech pak najdeme decentní čtvercový fotomodul se dvěma vystupujícími čočkami. Zařízení na obrázku vypadá poměrně široké v pase, což bude patrně daň za stylus, který se vměstná dovnitř.

Geneva by měla být nabízena ve dvou variantách – s podporou sítí 5G a bez ní. To naznačuje, že se nebude jednat o prémiové zařízení, neboť u nich Motorola nedělá v této oblasti kompromisy. S největší pravděpodobností půjde o nástupce telefonu Moto G Stylus, který byl rovněž nabízen ve dvou variantách, nesl interní pojmenování Milan a i v kódovém označení se dá najít jasná posloupnost – XT2215 vs. XT2315. I přesto některé hlasy tvrdí, že chystaná novinka bude spadat do vyšší řady Edge.

Smartphone má disponovat 6 GB RAM a až 256GB úložištěm, v nabídce má být černé a šedé provedení. Termín odhalení, cenu nebo dostupnost zatím neznáme.