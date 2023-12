Mohou mít astronauti ve vesmíru sex? Vesmírné společnosti řeší kuriózní problém

Odborná veřejnost i vesmírné společnosti řeší otázku sexu ve vesmíru

Těla toho prý jsou schopná, ačkoliv nevyřešeným bodem zůstávají tělesné tekutiny

Ani kopulace, ani případné otěhotnění ve stavu beztíže však zatím nebylo testováno

Vesmír se nám začíná víc a víc přibližovat. Vzrůst počtu vesmírných společností, které nabízejí „obyčejným smrtelníkům“ možnost podívat se do kosmu, přináší však i do této doby nevyřčené dotazy. Například jak je to s milostným životem ve výšce stovek kilometrů nad povrchem planety Země?

Milostný život ve vesmíru

V dubnu letošního roku vydal soubor vědců odborný článek jménem „Bere vznikající odvětví vesmírné turistiky sex ve vesmíru vážně?“. Pod studií je podepsaný především David Cullen, profesor astrobiologie a vesmírných biotechnologií na Cranfieldské univerzitě ve Velké Británii.

Text se věnuje samotnému fenoménu milostného života ve vesmíru a zvažuje potenciální rizika a důvody, proč jde o důležité téma, nad kterým je třeba se zamýšlet. Je vhodné upozornit, že na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) neexistuje jediná místnost, která by nebyla snímána kamerami, a astronauti tak nemají prakticky žádné soukromí.

Nutně ho však nepotřebují, je obecně známým faktem, že kosmonauti na oběžné dráze žijí v celibátu a neoddávají se sexu ani masturbaci. Vědci však logicky očekávají, že chování a motivace vesmírných turistů se budou od profesionální astronautů více či méně odlišovat. A právě v tu chvíli přichází řeč na sex ve vesmíru.

Je to vůbec fyzicky možné?

Základním problémem je, jak budou lidské tělo a obvyklé koitální pohyby fungovat ve stavu beztíže. Bude v takovém stavu vůbec možná penetrace? Vědci se domnívají, že samotný pohyb těl by největší překážku představovat neměl. Jde spíše o tělní tekutiny, které k pohlavnímu styku přirozeně patří.

Vzhledem k tomu, že sex ve vesmíru zatím nikdo netestoval, nelze jasně říct, jak se kapičky potu a dalších tekutin budou v beztížném stavu chovat. Videa z ISS nám jasně ukazují, jak se v takovém stavu chová voda či jiné nápoje, které běžně slouží k pití. Doslova poletují po celé místnosti ve formě koulí či kuliček.

Maria Santaguida, expertka z neziskové organizace Astrosexuologický výzkumný ústav (ASRI), uvedla, že existují prototypy masturbačních pomůcek pro kosmonauty, které umí odsávat uvolněné tělní tekutiny z oblasti genitálií – a to jak u mužů, tak u žen. Nicméně zařízení, které by podobně fungovalo i při klasickém penetračním sexu, zatím nebylo ve vesmíru testováno.

Těhotenství na oběžné dráze

To bychom měli sex jako takový, pohlavní akt. Dle vědců evidentně není nemožné užít si intimní chvilku ve vesmíru, bude to však vyžadovat jistá opatření a speciální zařízení. Budoucnost je tomu však nakloněna. Další velká otázka vyvstává u tématu potenciálního početí dítěte ve vesmíru a následného otěhotnění.

Vědci dokonce již testovali šanci otěhotnět ve vesmíru na myších. Stres způsobený samotnou cestou však způsobil, že žádná z pokusných myší neotěhotněla. To je samozřejmě aspekt, který může velkou roli hrát i u lidských jedinců. Cesta do vesmíru je pro lidskou psychiku velmi náročná věc.

Nicméně výpočty odborníků naznačují, že k oplodnění jako takovému v mikrogravitaci dojít může. Mnohem větší problém představuje uhnízdění oplodněného vajíčka v děloze a následný pohyb embrya uvnitř matky. Dle pokusů na myších může být nulovou gravitací ovlivněn vývoj některých orgánů, také kostí a svalů, což může být pro plod nakonec fatální.

Odborná veřejnost se však domnívá, že v relativně blízké době bude nutné jasně odpovědět na otázku, zdali je možné ve vesmíru otěhotnět a porodit zdravé dítě. Pokud bude muset lidstvo cestovat vesmírem ve snaze kolonizovat jiné planety, bude těhotenství ve vesmíru nevyhnutelné.

Experti aktuálně počítají s jiným řešením. Výrazně jednodušší bude vybavit vesmírnou loď zmraženými vajíčky a spermatem. Tak se nejen zajistí ochrana před radioaktivním kosmickým zářením, ale také se tím eliminují problémy spojené s kopulací a následným otěhotněním přímo ve vesmíru. Pokud bude chtít lidstvo skutečně kolonizovat jinou planetu, v cílové destinaci prostě rozmrazí biologický materiál a využije ho k umělému oplodnění.