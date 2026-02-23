Milujete retro? Vyzkoušejte online simulátor zlaté éry televize, obsah je úplně zadarmo

TOPlist

  • Chtěli byste se vrátit v čase klidně o půl století?
  • Přesně to vám umožní zajímavý web MyRetroTVs
  • Jako mávnutím kouzelné hůlky se octnete před televizním obsahem daných let

Pokud patříte mezi uživatele, které často jímá retro nálada a rádi spíláte, že dřív bývalo všechno lepší, web MyRetroTVs si určitě zamilujete. S jeho pomocí se můžete přesunout v čase klidně do 50. let minulého století a užít si televizní vysílání, které bylo ve zvolené době aktuální. Připravte se obrovskou dávku nostalgie.

Simulátor, jaký jste ještě neviděli

Dalo by se říct, že MyRetroTVs je simulátor televizního vysílání minulých let. S jeho pomocí se můžete vrátit do padesátých, šedesátých, sedmdesátých, osmdesátých, devadesátých a nultých let, naladit televizor odpovídající tehdejším standardům a užít si vysílání, které sledovali diváci té doby. Pravděpodobně tedy v USA, protože MyRetroTVs pochází právě odtud.

Rozhraní webu My Retro Tv
Rozhraní webu My Retro Tv

A jak to vlastně celé funguje? Velmi jednoduše. Na hlavní stránce si vyberete, do kterého období byste se rádi vrátili a poté stačí kliknout na příslušný televizor. Ten se vám zobrazí na samostatné záložce, spolu s další nabídkou a můžete se pustit do sledování. Nejprve tedy musíte přístroj pochopitelně zapnout, bez toho by to nešlo.

Užijte si retro pořady všeho druhu

V rámci každého období lze přepínat na jednotlivé roky a televizor obsahuje klasické ovládací prvky – přepínání programů a zesilování / zeslabování. Televizory jsou věrné zvolenému období, takže zatímco když budete sledovat program z padesátých let, budete tak činit na vypouklém, černobílém modelu, v devadesátkách a nultých letech už si užijete modernější plochou televizi.



Na pravé straně se nachází seznam toho, co se ve vysílání nachází a zde si můžete obsah filtrovat dle libosti. Rádi byste sledovali třeba staré telenovely? Žádný problém, stačí veškerý obsah odznačit a vybrat si to, co vás zajímá. Škála nabízených žánrů a typů programů je opravdu obrovská a to své si najde skutečně každý.

Zajímavý zážitek, který stojí za vyzkoušení

Co se týče například filmů nebo seriálů, ty zde nejsou celé a většinou se jedná o vybrané ústřižky z YouTube. To ale na navození retro atmosféry a vyvolání silného nostalgického dojmu bohatě stačí. Rozhodně se jedná o zajímavý počin, který je k dispozici zcela zdarma a určitě stojí za vyzkoušení.

