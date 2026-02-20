TOPlist

Superrychlý internet i u vás doma? Babiš slibuje výrazné zlepšení do roku 2030

Jakub Fišer
Jakub Fišer 20. 2. 18:00
1
Hesla v Česku, ilustrační
  • Vláda Andreje Babiše ve své hospodářské strategii láká na širší digitalizaci českých domácností
  • Mimo jiné slibuje vysokorychlostní internet pro 95 % domácností do roku 2030

Česká vláda v pátek představila svou hospodářskou strategii pro příští 4 roky svého mandátu nazvanou Česko: Země pro budoucnost 2.0. V té se zaměřuje na pokročilejší digitalizaci, která se má mimo jiné dotknout i drtivé většiny českých domácností. V jednom z bodů totiž kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) slibuje do roku 2030 vysokokapacitní internet pro 95 % domovů v Česku.

Babiš slibuje rychlý internet do roku 2030

Ve své strategii Babišova vláda cituje eurounijní Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI), podle kterého bylo v roce 2024 pokryto vysokokapacitním internetem zhruba jen 50 % českých domácností ve městech, na venkově jen 10 %. Evropský průměr přitom činí 78 %.

„ČR zaostává v pokrytí vysokorychlostním internetem. Zatímco v roce 2024 bylo průměrně 78 % evropských domácností pokrytých vysokokapacitním internetem (VHCN, viz data DESI Evropské komise), v ČR to bylo jen lehce přes 50 % a ve venkovských oblastech dokonce méně než 10 % – nejméně z celé Evropské unie. Zaostávající digitální infrastruktura může být v budoucnu klíčovou překážkou pro implementaci Průmyslu 4.0. Na druhé straně v pokrytí 5G je již dnes ČR nad průměrem EU,“ stojí v hospodářské strategii současné vlády.

Hsopodářská strategie Česko: Země pro budoucnost 2.0

Řešení je podle Babišovy vlády nasnadě. Do roku 2030 slibuje pokrýt 95 % českých domácností vysokokapacitním internetem. Co se ale konkrétně myslí tím „vysokokapacitním“ či „vysokorychlostním“ internetem? Český telekomunikační úřad (ČTÚ) hovoří o pevném připojení s inzerovanou rychlostí alespoň 100 Mb/s, které je dnes na postarších přípojkách DSL dostupné mnohem víc než technicky pokročilejší a rychlejší optický internet.

Klíčový stavební zákon

Operátoři obecně kvitují plány vlády posilovat digitální infrastrukturu, což nám potvrdili nezávisle na sobě zástupci Vodafonu i T-Mobilu. Klíčovým krokem, aby bylo možné naplnit slibovanou expanzi digitální konektivity, je však odlehčení byrokracie a zefektivnění právních náležitostí ohledně stavebního povolení.

„Očekáváme také, že novelizace stavebního zákona, snižování zbytečné regulační zátěže a předvídatelnost podnikatelského prostředí, nám pomohou výrazně zrychlit výstavbu a podpoří další investice,“ uvedla pro SMARTmanii Vladimíra Chlandová, viceprezidenta Vodafonu pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost.

Reálná data? Jen 44 % a optika ještě méně

Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) z roku 2023 bylo v naší zemi přihlášeno zhruba 1,8 milionu přístupů k vysokorychlostnímu internetu s alespoň 100 Mb/s. Z celkového počtu 4,5 milionu domácností tak vychází, že 44 % lidí v Česku má doma přístup k internetu, který lze prohlásit za vysokokapacitní. Do značné míry jej umí suplovat právě 5G, které máme k dispozici na víc než 90 % území České republiky.



5G site od Cetinu v Ostravě



Odlišný příběh je optický internet, kde hovoříme o symetrickém pevném připojení 500 Mb/s, ale také 1 nebo 2 Gb/s. Optická přípojka je podle ČSÚ k dispozici zhruba u 800 tisíc českých domácností. Data jsou 3 roky stará, takže od té doby mohla reálná penetrace vzrůst o vyšší jednotky procent. Dle ČTÚ pak v roce 2024 vzrostlo reálné využití přípojek optického internetu na 948 tisíc přístupů.

S trochu novějšími daty přichází operátor Vodafone, který zkraje února oznámil, že internet s rychlostí 2 Gb/s nabízí již pro 1,4 milionu domácností, gigabit mají k dispozici zhruba 2 miliony domácností. V kontextu čísel Českého telekomunikačního úřadu tak využitelnost není tak vysoká, zhruba jen polovina lidí, která může, skutečně používá gigabitový internet.

Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

