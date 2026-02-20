Superrychlý internet i u vás doma? Babiš slibuje výrazné zlepšení do roku 2030

- Vláda Andreje Babiše ve své hospodářské strategii láká na širší digitalizaci českých domácností
- Mimo jiné slibuje vysokorychlostní internet pro 95 % domácností do roku 2030
Česká vláda v pátek představila svou hospodářskou strategii pro příští 4 roky svého mandátu nazvanou Česko: Země pro budoucnost 2.0. V té se zaměřuje na pokročilejší digitalizaci, která se má mimo jiné dotknout i drtivé většiny českých domácností. V jednom z bodů totiž kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) slibuje do roku 2030 vysokokapacitní internet pro 95 % domovů v Česku.
Babiš slibuje rychlý internet do roku 2030
Ve své strategii Babišova vláda cituje eurounijní Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI), podle kterého bylo v roce 2024 pokryto vysokokapacitním internetem zhruba jen 50 % českých domácností ve městech, na venkově jen 10 %. Evropský průměr přitom činí 78 %.
„ČR zaostává v pokrytí vysokorychlostním internetem. Zatímco v roce 2024 bylo průměrně 78 % evropských domácností pokrytých vysokokapacitním internetem (VHCN, viz data DESI Evropské komise), v ČR to bylo jen lehce přes 50 % a ve venkovských oblastech dokonce méně než 10 % – nejméně z celé Evropské unie. Zaostávající digitální infrastruktura může být v budoucnu klíčovou překážkou pro implementaci Průmyslu 4.0. Na druhé straně v pokrytí 5G je již dnes ČR nad průměrem EU,“ stojí v hospodářské strategii současné vlády.
Řešení je podle Babišovy vlády nasnadě. Do roku 2030 slibuje pokrýt 95 % českých domácností vysokokapacitním internetem. Co se ale konkrétně myslí tím „vysokokapacitním“ či „vysokorychlostním“ internetem? Český telekomunikační úřad (ČTÚ) hovoří o pevném připojení s inzerovanou rychlostí alespoň 100 Mb/s, které je dnes na postarších přípojkách DSL dostupné mnohem víc než technicky pokročilejší a rychlejší optický internet.
Klíčový stavební zákon
Operátoři obecně kvitují plány vlády posilovat digitální infrastrukturu, což nám potvrdili nezávisle na sobě zástupci Vodafonu i T-Mobilu. Klíčovým krokem, aby bylo možné naplnit slibovanou expanzi digitální konektivity, je však odlehčení byrokracie a zefektivnění právních náležitostí ohledně stavebního povolení.
„Očekáváme také, že novelizace stavebního zákona, snižování zbytečné regulační zátěže a předvídatelnost podnikatelského prostředí, nám pomohou výrazně zrychlit výstavbu a podpoří další investice,“ uvedla pro SMARTmanii Vladimíra Chlandová, viceprezidenta Vodafonu pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost.
Reálná data? Jen 44 % a optika ještě méně
Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) z roku 2023 bylo v naší zemi přihlášeno zhruba 1,8 milionu přístupů k vysokorychlostnímu internetu s alespoň 100 Mb/s. Z celkového počtu 4,5 milionu domácností tak vychází, že 44 % lidí v Česku má doma přístup k internetu, který lze prohlásit za vysokokapacitní. Do značné míry jej umí suplovat právě 5G, které máme k dispozici na víc než 90 % území České republiky.
Odlišný příběh je optický internet, kde hovoříme o symetrickém pevném připojení 500 Mb/s, ale také 1 nebo 2 Gb/s. Optická přípojka je podle ČSÚ k dispozici zhruba u 800 tisíc českých domácností. Data jsou 3 roky stará, takže od té doby mohla reálná penetrace vzrůst o vyšší jednotky procent. Dle ČTÚ pak v roce 2024 vzrostlo reálné využití přípojek optického internetu na 948 tisíc přístupů.
S trochu novějšími daty přichází operátor Vodafone, který zkraje února oznámil, že internet s rychlostí 2 Gb/s nabízí již pro 1,4 milionu domácností, gigabit mají k dispozici zhruba 2 miliony domácností. V kontextu čísel Českého telekomunikačního úřadu tak využitelnost není tak vysoká, zhruba jen polovina lidí, která může, skutečně používá gigabitový internet.