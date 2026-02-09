Milionové odškodné za znásilnění řidičem. Uber v USA prohrál klíčový soudní spor

- Uber se nevyhne obří pokutě
- V USA byl shledán zodpovědným v závažném případu znásilnění řidičem
- Jedná se o první verdikt z více než tisícovky podobných případů
Uber je bezesporu průkopníkem v oblasti dopravy a jeho sdílené jízdy způsobily v tomto odvětví takřka revoluci. Své služby poskytuje ve zhruba 15 tisících městech a figuruje ve více než 70 zemích, včetně Česka. Ve Spojených státech byla ale společnost shledána zodpovědnou za závažný trestný čin a musí zaplatit obří pokutu.
Uber musí platit
Americký soud nařídil Uberu, aby zaplatil pokutu ve výši 8,5 milionu dolarů (takřka 175 milionů korun) ženě, která obvinila jeho řidiče ze znásilnění. Tato žaloba byla podána v Arizoně a porota rozhodovala o verdiktu dva dny, načež přišla s rozhodnutím, že je za chování řidiče, a tedy i znásilnění, zodpovědný Uber.
Další součásti žaloby, jako například to, že firma byla nedbalá a její bezpečnostní systémy jsou v tomto směru nedostatečné, porota zamítla. Znásilnění ohlásila v roce 2023 Jaylynn Deanová, která byla řidičem Uberu sexuálně napadena cestou do hotelu. Dle ní si byl přepravní gigant podobného chování svých řidičů vědomý, ale nepodnikl ani základní kroky ke zlepšení bezpečnosti.
Precedens pro tisíce podobných případů
Soud nakonec přiřkl žalobkyni výše zmíněné odškodné a shledal Uber odpovědným za vzniklou škodu, ačkoliv právníci Deanové původně požadovali 144 milionů dolarů (takřka 3 miliardy korun). Advokátní kancelář zastupující žalobkyni každopádně označila verdikt za znamení toho, co teprve přijde. Rozhodnutí soudu se totiž může stát precedentem pro další případy.
Uber se s podobnými obviněními potýká již léta a tvrzení, že je zodpovědný za sexuální útoky jeho řidičů, se množí a ve hře má být údajně až 2 500 podobných případů. Ty by měly vést k tomu, aby společnost zabývající se sdílenými jízdami zavedla smysluplné a funkční bezpečnostní reformy, které by udržely cestující v bezpečí.
Uber se má v plánu odvolat
Mluvčí společnosti uvedl, že se firma proti rozhodnutí soudu odvolá a že by neměla být zodpovědná za chování svých řidičů. Ti jsou dle něj nezávislí dodavatelé, podléhají přísným prověrkám a tento konkrétní případ nebyl předvídatelný. Řidič, který se trestného činu dopustil, měl velmi kladná hodnocení a žádný záznam v trestním rejstříku. Předejít mu tedy bylo prakticky nemožné.
I proto bylo zamítnuto tvrzení, že by snad Uber jednal nedbale, nebo že by byly jeho bezpečnostní systémy vadné. Právníci firmy se odvolávají i na jeden dřívější soud, ve kterém obvinila žena řidiče za to, že ji osahával a líbal. V tomto případě ale nebyla společnost za napadení shledána odpovědnou.