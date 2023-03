Microsoftu sázka na umělou inteligenci vyšla, Bing zaznamenal rekordní návštěvnost

Dát šancí ChatGPT uvnitř Bingu se Microsoftu evidentně vyplácí

Od spuštění „nového Bingu“ zaznamenal vyhledávač nárůst o zhruba 16 procent

Bing poprvé překonal metu 100 milionů aktivních uživatelů

Na poli vyhledávání už nějaký ten pátek celosvětově dominuje Google, byť tu a tam je mu nějaká firma schopna konkurovat, jako například Seznam v tuzemsku. Dvojkou ve světě je ovšem Bing od Microsoftu, který drží sice něco okolo tří procent, nicméně ani tak to nebrání společnosti z Redmondu vyvíjet vlastní alternativu k vyhledávání od Googlu. Vzhledem k tomu, že Bing nemá de facto co ztratit, může si dovolit experimentovat. A jak se zdá, sázka na umělou inteligenci ChatGPT byla pro Microsoft trefa do černého.

Od chvíle, kdy firma začala více koketovat s umělou inteligencí od OpenAI, zvedla se návštěvnost o přibližně 16 procent, zatímco Googlu mírně klesla, alespoň podle informací Reuters. Vzhledem k tomu, v jak nízkých číslech návštěvnosti se Bing oproti vyhledávání od Googlu pohybuje se sice nejedná o nějak dramatický nárůst, avšak pro Microsoft se jedná o jasnou indikaci, že sázka na umělou inteligenci se vyplácí. Bing totiž poprvé ve své historii překonal metu 100 milionů aktivních uživatelů a zatím nic nenaznačuje, že by růst měl přestat.

I když pokles uživatelů na straně Googlu jeho dominanci jen sotva ohrozí, je pro společnost z Mountain View jasnou indikací, že nemá se svým Bardem příliš otálet. Pokud se totiž do závodů o vyrobení co nejkvalitnější umělé inteligence co nejdříve nezapojí, mohlo by je to v budoucnu velmi mrzet.