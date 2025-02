Microsoft začal zdarma nabízet balík Office. Uživatelům ale zobrazuje reklamu

Microsoft v Indii testuje kancelářský balík Office pro desktop, který nevyžaduje předplatné

Uživatelé se ale musí smířit s méně funkcemi a přítomností reklam

Na otázku případné dostupnosti vydal Microsoft překvapivé vyjádření

Upravit sem tam nějaký dokument potřebuje prakticky každý z nás. Nejrozšířenější standardy v tomto odvětví jsou ty spojené s kancelářským balíkem Office od Microsoftu, tudíž se není čemu divit, že pro řadu uživatelů se jedná o volbu číslo jedna. Pokud na desktopu ale nepracujete s balíkem Office až tak často, patrně nejste moc nadšení z pravidelného předplatného, jež gigant z Redmondu za své služby požaduje. Především pro příležitostné uživatele nicméně máme dobrou zprávu – Microsoft aktuálně testuje desktopovou verzi kancelářského balíku Office, která by měla být přístupná zcela zdarma.

Desktopová verze zdarma má reklamy a funkční omezení

Pochopitelně to ale má jeden zásadní háček. Jak už to tak bývá, když je něco zdarma, zaplatíte za to jiným způsobem. V případě Microsoftu poměrně tradičním, tedy skrze reklamy. Server Beebom si všiml, že se v Indii nedávno objevila verze Office pro Windows s podporou reklam, která uživatelům systému Windows umožňuje přístup k aplikacím Word, Excel, PowerPoint a dalším aplikacím Office bez předplatného Microsoft 365. „Společnost Microsoft provádí omezené testování. V současné době nemáme v plánu spustit bezplatnou verzi desktopových aplikací Microsoft Office podporovanou reklamou,“ uvedl mluvčí Microsoftu v prohlášení pro PCWorld.

Ačkoli Microsoft tvrdí, že se jedná o omezené testování, firma už speciálně upravila své aplikace Office tak, aby nyní fungovaly v systému Windows s reklamami, takže se dost možná nakonec této verze dočkáme na více trzích. Verze Office s podporou reklam obsahuje bannery, které jsou trvale viditelné na boku, a také 15sekundové videoreklamy, které se přehrávají každých několik hodin. Microsoft také nutí uživatele této bezplatné verze Office ukládat dokumenty do služby OneDrive, přičemž podpora místního ukládání souborů je zakázána.

Microsoft v současné době nabízí bezplatnou verzi sady Office na webu, což znamená, že pro přístup k omezeným verzím aplikací Word, Excel a PowerPoint musíte použít prohlížeč. Bohužel, ani tato testovací verze Office s reklamami neobsahuje všechny funkce. Ve Wordu třeba chybí nástroje pro kreslení a navrhování, řádkování a další. Bezplatná verze aplikace Excel nepodporuje doplňky, otočné tabulky ani makra. V aplikaci PowerPoint také chybí podpora diktování, vlastních prezentací a dalších funkcí. Přesto by tato verze mohla usnadnit práci se soubory především v chudších oblastech s horším internetovým připojením.