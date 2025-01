Konec podpory: Microsoft letos zařízne aktualizace Office na Windows 10

Po 14. říjnu 2025 už nebudou žádné aktualizace ani opravy aplikací Microsoft Office na Windows 10

Pokud chcete zůstat v bezpečí a mít přístup k nejnovějším funkcím, přechod na Windows 11 je nutností

Používání nepodporovaných aplikací přináší bezpečnostní hrozby

Microsoft má plán. A ten plán jasně říká, že podpora aplikací Microsoft Office pro Windows 10 má po 14. říjnu letošního roku skončit. Podobně jako u jiných operačních systémů už firma nechce investovat do „zastaralé“ platformy. Spolu s tím skončí i podpora pro aplikace Microsoft 365 (což je moderní verze Office). To znamená, že žádné aktualizace, bezpečnostní záplaty ani technická podpora už nebudou k dispozici.

Co to pro uživatele znamená?

„Aplikace Microsoft Office přestanou být po 14. říjnu 2025 podporovány na zařízeních s Windows 10. Chcete-li na svém zařízení tyto aplikace i nadále používat, budete muset upgradovat na Windows 11,“ stojí v oficiálním blogu technologické komunity Windows. Z pohledu Microsoftu je to logický krok. Chce, aby se uživatelé přesunuli na modernější Windows 11. Ale pro uživatele to může znamenat spoustu komplikací.

Pokud patříte mezi ty, kdo stále pracují na Windows 10, možná si teď říkáte, že říjen 2025 je ještě daleko. Ale věřte, že čas uteče rychle a bez aktualizací vás čeká větší riziko hackerských útoků, chyby v aplikacích nebo celkově menší spolehlivost. Je to, jako kdybyste řídili auto bez technické kontroly – může jezdit, ale nikdy nevíte, kdy se něco rozbije. Pro firmy je to také zásadní problém. Řada podniků totiž stále běží na Windows 10 a přechod na novější Windows 11 není jen o kliknutí na tlačítko. Často to znamená náklady na nový hardware, kompatibilitu aplikací nebo školení zaměstnanců.

„Věříme, že jednou z nejdůležitějších technologií, kterou si lidé budou chtít v roce 2025 osvěžit, není lednička, televize nebo mobilní telefon, ale počítač. Bude to PC s Windows 10 a my věříme, že pokud vylepší svůj systém na Windows 11, budou o krok napřed,“ tvrdí viceprezident a marketingový ředitel společnosti Microsoft Yusuf Mehdi.

A co když nechci upgradovat?

Můžete zůstat na Windows 10 a aplikace Microsoft Office budou fungovat i nadále, ale bez aktualizací je to obrovské bezpečnostní riziko. Pro uživatele, kteří si nemohou Windows 11 dovolit, zůstává alternativou přejít na jiné kancelářské nástroje, jako je LibreOffice nebo Google Docs. Ty jsou zdarma a mohou nabídnout alespoň základní funkce.