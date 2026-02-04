Microsoft vs. Jeffrey Epstein: přísná pravidla proti sexuálním delikventům v praxi

- V nově zveřejněném archivu Epstein Files se objevila překvapivá informace
- Jeffrey Epstein totiž údajně hrál na konzoli Xbox
- Microsoft jej nicméně zablokoval, neboť Epstein byl registrován jako sexuální delikvent
Kontroverzní postava Jeffreyho Epsteina se v poslední době nejčastěji skloňuje v souvislosti s takzvanými Epstein Files, tedy souboru dat, který obsahuje jména významných osobností z celého světa, jenž více či méně spadaly do spletité sítě organizované právě Epsteinem. Samotný Jeffrey Epstein ovšem nebyl kontroverzní jen v rámci vyšší společnosti, ale také v ekosystému herní konzole Xbox od Microsoftu, respektive na jejich online platformě Xbox Live.
Microsoft dal Epsteinovi trvalý ban
Jak si povšimnul server XboxEra, v balíku e-mailů patřících Epsteinovi se nachází také informace o tom, že v prosinci roku 2013 byl jeho účet „trvale pozastaven z důvodu obtěžování, vyhrožování a/nebo zneužívání jiných hráčů.“ Ačkoli to nezní dvakrát překvapivě, skutečný důvod blokace je pravděpodobně mnohem prozaičtější. Druhý e-mail od Microsoftu adresovaný Epsteinovi ze stejného dne ukazuje, že byl zablokován, protože byl registrovaným sexuálním delikventem a gigant z Redmondu patří mezi firmy, které se zavázaly odstranit registrované sexuální delikventy ze svých systémů.
Zatímco Epstein byl již několik let předtím registrován jako sexuální delikvent, další e-mail ukazuje, že se k síti Xbox Live připojil až v říjnu 2012. Microsoft se přitom v dubnu 2012 připojil k iniciativě amerického státu New York, jejímž cílem bylo odstranit sexuální delikventy z online platforem, kde by mohli narazit na děti, takže se zdá, že jeho účet nezablokovala více než rok.
Není nicméně jasné, zda sám Epstein hrál na konzoli Xbox. V červenci 2014 se ptal svého výkonného asistenta: „Máme Xbox 360 Kinect?“ a v roce 2016 se v e-mailové korespondenci nachází diskuse o koupi Xboxu jako překvapivého dárku k narozeninám pro neznámého chlapce. V roce 2019 se poté v komunikaci objevila zpráva „Proč je na Xboxu poplatek 25,24 dolarů?“, což ovšem stále není důkazem, že samotný Jeffrey Epstein kdy na Xboxu aktivně hrál.