Zrůdný archiv Jeffreyho Epsteina je online: projděte si ho přímo ve svém mobilu

- Americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo archiv tzv. Epstein files
- Vývojáři jej převedli do virtuálního rozhraní, které paroduje Gmail
- Na webu jmail.world si můžete prohlédnout Epsteinovu komunikaci i archiv fotografií
Kauza tvz. Epstein files hýbe americkou politickou realitou už od podzimu loňského roku, kdy byl ministerstvem spravedlnosti schválen zákon na zveřejnění utajovaných materiálů týkajících se podnikatele a odsouzeného sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina. Archiv jeho fotografií, e-mailové komunikace a dalších dat z dříve tajné složky si nyní můžete prohlédnout ve virtuálním prostředí Jmail, které paroduje rozhraní e-mailového klienta Gmail.
Zveřejněná komunikace Jeffreyho Epsteina
Jeffrey Epstein patřil od druhé poloviny 90. let až do svého zadržení v roce 2019 k nejvlivnějším lidem na pozadí americké politiky a vyšších společenských kruhů. V roce 1998 si Epstein pořídil ostrov v Tichém oceánu Little Saint Thomas, na který se dopravoval vlastním letounem Boeing 727 a pořádal zde častá setkání s významný hosty z oblastí byznysu, politiky i diplomacie.
Co je to kauza Epstein files?
Kauza Epstein Files označuje sbírku soudních dokumentů, fotografií, e-mailů a dalších materiálů souvisejících s Jeffrey Epsteinem, odsouzeným za sexuální zneužívání nezletilých, které byly zveřejněny na základě zákona Epstein Files Transparency Act. Tyto soubory pocházejí převážně z období 1996–2019 a obsahují důkazy o jeho sítích, kontaktech s významnými osobnostmi a explicitní fotografie z jeho okolí. Uvolnění dokumentů vyvolalo debaty o rozsahu Epsteinovy sítě, přestože klíčové trestní stíhání už nebylo možné po jeho smrti v srpnu 2019.
Na ostrově s ním měl trávit čas bývalý americký prezident Bill Clinton, bývalý šéf Cambridge Analytica Steve Bannon, herec a odsouzený násilník Kevin Spacey, ale také třeba Bill Gates, Donald Trump nebo zpěvák Mick Jagger a filosof Noam Chomsky. Epstein byl následně v roce 2019 se svou ženou Ghislaine Maxwell uznán za vinného ze sexuálních deliktů vůči mladistvým, které měl na svůj ostrov převážet a se svými váženými hosty je tam zneužívat.
Someone has created a complete replica of Epstein’s Gmail, Drive, and Photos.
YES, a complete replica, not just screenshots or a leak. It’s like a mirror, just like Google itself.
Americký prezident Donald Trump, přestože se jej tato kauza okrajově týká také, přislíbil zveřejnění všech materiálů, se kterými vyšetřovatelé pracují. Podle ministerstva spravedlnosti jde o PDF soubory s víc jak 6 miliony stránkami (cca 300 GB dat) s osobním archivem fotografií Epsteina a jeho ženy, e-mailové a SMS komunikace.
Parodická stránka Jmail
Vývojáři Luke Igel a Riley Walz veškerý obsah týkající se kauzy Epstein files uploudovali na vlastní web jmail.world, který vlastně vypadá jako Gmail, ale najdete v něm pouze e-maily a komunikaci Jeffreyho Epsteina. Rozhraní je extrémně responzivní, kromě e-mailu nabízí i širokou knihovnu fotografií JPhotos, cloudové úložiště JDrive nebo přehled Epsteinových letů JFlights.
V rámci e-mailové schránky nebo galerie fotek navíc můžete vyhledávat dle jména, můžete si tak zobrazit například konverzaci mezi Epsteinem a Elonem Muskem nebo také bývalým slovenským ministrem a diplomatem Miroslavem Lajčákem, který kvůli zveřejnění jeho konverzace skončil coby poradce premiéra Roberta Fica.
Tvůrci parodické platformy JMail, která však pracuje s reálnými zveřejněnými materiály kauzy Epstein files, zašli ještě o kus dál. Do své virtuální webové platformy nasadili i umělou inteligenci Jemini, která na všetečné dotazy odpovídá, jako kdyby se ptal skutečný Jeffrey Epstein. Můžete si rovněž prohlédnout parodický profil Jacebook (zjevná narážka na Facebook) nebo poslechnout zveřejněné záznamy konverzací na Jotify (parodie na Spotify).
Parodie Jmail nejen zábavně odhaluje temné zákoutí Epsteinovy sítě, ale zároveň budí otázky, kolik dalších lidí se ukrývá v 300GB balíčku dat. Prezident Trump slíbil plnou transparentnost, ale podle kritiků stále drží citlivé části pod klíčem. Například jeho vlastní osoba v záznamech figuruje jen velmi málo, přestože bylo několikrát potvrzeno, že se s Epsteinem stýkal ještě jako podnikatel u něj na ostrově, případně v Trumpově floridské rezidenci Mar-a-Lago.