Microsoft to vzdal, komunita ne. Zrušený systém Andromeda ožil na Surface Duo

- Na internet unikl nedokončený systém Andromeda OS pro komunikátory se dvěma displeji
- Microsoft jej původně vyvíjel pro Surface Duo, nakonec ale celý projekt uložil k ledu
- Vývojář Gustave Monce nyní zprovoznil
V únoru to bude přesně 10 let od představení posledního smartphonu Microsoft Lumia, rok a půl nato Microsoft veřejně přiznal, že platforma Windows 10 Mobile končí a již nebude nadále vyvíjena. Redmondští nicméně nechtěli z mobilního světa utéct úplně – jednak se soustředili na vývoj aplikací pro platformy Android a iOS, a také zahájili vývoj systému Andromeda OS pro zařízení se dvěma displeji (nebo jedním ohebným).
Andromeda OS byla původně určena pro chystaný kapesní komunikátor Surface Duo, v roce 2018 ale Microsoft tento problematický projekt uložil k ledu a namísto něj do Surface Duo nasadil Android. Nyní ale Andromeda vstává z popela – na internet se dostala její poslední testovací verze a první „úspěchy“ na sebe nenechaly dlouho čekat.
Andromeda OS na Surface Duo
Vývojář Gustave Monce má za sebou již několik úspěšných projektů, především na několika smartphonech Lumia rozjel počítačová Windows 10/11 pro ARMové počítače – my sami jsme díky němu otestovali Windows 10 na Lumii 950 XL. Nejnovějším projektem tohoto vývojáře je úspěšná portace uniklého systému Andromeda OS na dvoudisplejový komunikátor Surface Duo.
Andromeda OS stojí někde na pomezí počítačového systému Windows 10 a jeho mobilní odnože. Obsahuje ale několik specialit pro dvoudisplejová zařízení, především možnost spouštět bok po boku dvě různé aplikace, popř. jednu roztaženou přes oba displeje. Systém se ovládá především gesty, ve spodním řádku chybí typická ovládací tlačítka. Tažením prstu zleva se například otevře nabídka Start, kterou tvoří typická matice živých dlaždic.
Jen na vlastní nebezpečí
Pokud máte přístup ke komunikátoru Surface Duo a chcete si tento projekt vyzkoušet na vlastní kůži, máte možnost – Gustave Monce zkompiloval z uniklé verze Andromedy instalovatelný soubor FFU, který lze do Surface Duo nahrát skrze jeho vlastní flashovací nástroj.
Je však potřeba vzít v potaz, že se jedná o nedokončený systém, který je plný chyb, je nestabilní a obsahuje i spoustu bugů v samotném prostředí. Funguje navíc jenom na první generaci Surface Duo, pro tu druhou neexistují potřebné ovladače. Instalací Andromedy do Surface Duo navíc přijdete o veškerá uživatelská data.
Pokud vás nic z výše uvedeného neodradí, můžete prozkoumat tuto stránku, kde najdete veškeré potřebné informace a návody.