TOPlist

Microsoft to vzdal, komunita ne. Zrušený systém Andromeda ožil na Surface Duo

Jakub Karásek
Jakub Karásek 5. 1. 6:30
3
Surface Duo 2
  • Na internet unikl nedokončený systém Andromeda OS pro komunikátory se dvěma displeji
  • Microsoft jej původně vyvíjel pro Surface Duo, nakonec ale celý projekt uložil k ledu
  • Vývojář Gustave Monce nyní zprovoznil

V únoru to bude přesně 10 let od představení posledního smartphonu Microsoft Lumia, rok a půl nato Microsoft veřejně přiznal, že platforma Windows 10 Mobile končí a již nebude nadále vyvíjena. Redmondští nicméně nechtěli z mobilního světa utéct úplně – jednak se soustředili na vývoj aplikací pro platformy Android a iOS, a také zahájili vývoj systému Andromeda OS pro zařízení se dvěma displeji (nebo jedním ohebným).

Zapomenutý experiment Microsoftu stále funguje: systém Andromeda ožil na Surface Duo
Zapomenutý experiment Microsoftu stále funguje: systém Andromeda ožil na Surface Duo

Andromeda OS byla původně určena pro chystaný kapesní komunikátor Surface Duo, v roce 2018 ale Microsoft tento problematický projekt uložil k ledu a namísto něj do Surface Duo nasadil Android. Nyní ale Andromeda vstává z popela – na internet se dostala její poslední testovací verze a první „úspěchy“ na sebe nenechaly dlouho čekat.



microsoft surface duo 2



Nepřehlédněte

Poutavý příběh Microsoft Surface Duo: mohl to být docela odlišný přístroj

Andromeda OS na Surface Duo

Vývojář Gustave Monce má za sebou již několik úspěšných projektů, především na několika smartphonech Lumia rozjel počítačová Windows 10/11 pro ARMové počítače – my sami jsme díky němu otestovali Windows 10 na Lumii 950 XL. Nejnovějším projektem tohoto vývojáře je úspěšná portace uniklého systému Andromeda OS na dvoudisplejový komunikátor Surface Duo.

Andromeda OS stojí někde na pomezí počítačového systému Windows 10 a jeho mobilní odnože. Obsahuje ale několik specialit pro dvoudisplejová zařízení, především možnost spouštět bok po boku dvě různé aplikace, popř. jednu roztaženou přes oba displeje. Systém se ovládá především gesty, ve spodním řádku chybí typická ovládací tlačítka. Tažením prstu zleva se například otevře nabídka Start, kterou tvoří typická matice živých dlaždic.

Andromeda OS na Surface Duo
Andromeda OS na Surface Duo

Jen na vlastní nebezpečí

Pokud máte přístup ke komunikátoru Surface Duo a chcete si tento projekt vyzkoušet na vlastní kůži, máte možnost – Gustave Monce zkompiloval z uniklé verze Andromedy instalovatelný soubor FFU, který lze do Surface Duo nahrát skrze jeho vlastní flashovací nástroj.

Andromeda OS na komunikátoru Surface Duo
Andromeda OS na komunikátoru Surface Duo

Je však potřeba vzít v potaz, že se jedná o nedokončený systém, který je plný chyb, je nestabilní a obsahuje i spoustu bugů v samotném prostředí. Funguje navíc jenom na první generaci Surface Duo, pro tu druhou neexistují potřebné ovladače. Instalací Andromedy do Surface Duo navíc přijdete o veškerá uživatelská data.

Pokud vás nic z výše uvedeného neodradí, můžete prozkoumat tuto stránku, kde najdete veškeré potřebné informace a návody.

Vstoupit do diskuze (3)
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Seriál Metoda Markovič: Straka na Oneplay
Novoroční pecky na Oneplay: tyhle novinky vás přikovají k obrazovce
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:00
0
Humvee, jak ho neznáte: příběh legendárního HMMWV od A do Z
Humvee, jak ho neznáte: příběh legendárního HMMWV od A do Z
Michal Maňák
Michal Maňák M. Maňák včera 19:00
2
Apple MacBook pro rok 2026
Když Air není dost levný: low-cost MacBook dorazí brzy, útočit má nízkou cenou
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 15:00
3
Bezdrátová sluchátka Fender Mix
První sluchátka od Fenderu: vydrží extrémních 100 hodin a mají vyměnitelnou baterii
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 12:00
0

Kapitoly článku