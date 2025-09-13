TOPlist

Microsoft se připravuje na „rozvod“ s OpenAI, zrychluje vývoj vlastní AI a chce používat i konkurenční řešení

Adam Homola
Adam Homola 13. 9. 12:00
Sam Altman s účtem za elektřinu (ilustrační obrázek)
  • Microsoft výrazně investuje do výpočetní kapacity pro trénink vlastních špičkových modelů
  • První model MAI-1-preview běžel na ~15 000 GPU H100, cílem jsou 6–10× větší clustery
  • Firma zachová multi-modelový přístup, Microsoft 365 má částečně využít i modely od Anthropicu

Microsoft posílí vývoj vlastních generativních modelů a výrazně navýší výpočetní kapacitu potřebnou k jejich tréninku. Šéf Microsoft AI Mustafa Suleyman na interním setkání zaměstnanců uvedl, že firma „dělá významné investice“ do vlastních clusterů a chce mít schopnost stavět špičkové modely všech velikostí přímo in-house.

Vyzobneme co se dá

Suleyman ale taky zároveň zdůraznil pragmatický přístup: kde to dává smysl, Microsoft bude nadále využívat i externí modely. Dosavadní představení vlastní řady MAI zahájil model MAI-1-preview, který byl trénován na zhruba 15 000 GPU Nvidia H100. Suleyman to označil za „malý cluster v celkovém měřítku“ a nastínil ambici posunout se k infrastrukturám šest až desetkrát větším.

Takový skok by firmě umožnil soutěžit v nejvyšší lize s hráči, jako jsou Google, Meta nebo xAI, kde velikost tréninkových clusterů zásadně ovlivňuje schopnosti výsledných modelů. CEO Microsoftu Satya Nadella na stejném setkání potvrdil strategii tzv. model-forward produktů – tedy stavět služby od základu kolem schopností modelů.

Nadella také zároveň opakoval, že Microsoft bude podporovat více modelů v jednom ekosystému. Jako příklad uvedl GitHub Copilot, který už dnes využívá různé modely podle typu úkolu.

Do hry vstupuje i Anthropic

Multi-modelový směr se má brzy projevit i v kancelářských nástrojích. Podle serveru The Information bude Microsoft 365 Copilot „zčásti poháněn modely Anthropicu“, protože v některých úlohách, údajně konkrétně v Excelu a PowerPointu, dosahují lepších výsledků než OpenAI.

V praxi to znamená, že konkrétní funkce mohou běžet na odlišných modelech podle toho, který pro daný scénář prokáže nejvyšší přesnost a užitnou hodnotu. Microsoft tak rozšiřuje portfolio nad rámec dlouhodobého partnerství s OpenAI a zároveň investuje do vlastní základny s cílem snížit technologickou závislost a posílil kontrolu nad vývojem.

OpenAI s otazníkem

Exkluzivní partnerství OpenAI a Microsftu tak začíná být, zdá se, u konce. Z OpenAI zřejmě už brzy nevyhnutelně stane jen „jeden z mnoha“, respektive z několika. A vypadá to, že se na tuhle eventualitu připravují i v OpenAI, kde se množí zprávy o údajné přípravě sociální sítě (Jobs Platform, potenciální konkurent LinkedInu…), vlastního prohlížeče a dalších možných produktů a služeb.



OpenAI totiž bude muset začít brzy generovat mnohem víc peněz, než aktuálně vydělává a pokud se penězovody Microsoftu do nějaké míry omezí, bude tlak na generování příjmů a s tím související zpoplatňování služeb mnohem větší. Ostatně v Indii už OpenAI zavedla dostupnější verzi předplatného za ChatGPT a množí se také náznaky zavedení nějaké formy reklam či affiliate odkazů.

