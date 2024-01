Microsoft propustí téměř 2 tisíce zaměstnanců. Změny se dotknou Xboxu a Activisionu

Microsoft v souvislosti s akvizicí Activision Blizzard propustí 1900 zaměstnanců

Zároveň došlo ke zrušení neznámé survival hry vyvíjenou Blizzardem

Redmondský gigant Microsoft se sice může pochlubit titulem jedné z nejhodnotnějších firem na světě, když nyní překročil hranici 3 bilionu dolarů (přibližně 68,39 bilionu korun), avšak ne všechny zaměstnance tato skutečnost potěší. Řeč je především o těch, kteří kvůli restrukturalizaci v souvislosti s akvizicí firmy Activision Blizzard přišli o své pracovní místo. A není jich zrovna málo – celkem Microsoft propustil z divize Xbox a Activision Blizzard 1900 zaměstnanců.

Kromě propouštění byla zrušena i neoznámená hra

Toto snížení představuje zhruba 8 % z celkového počtu zaměstnanců herní divize Microsoftu, která čítá přibližně 22 000 zaměstnanců. Server The Verge získal interní oběžník generálního ředitele Microsoft Gaming Phila Spencera, který propouštění potvrzuje. „Je to něco málo přes tři měsíce, co se týmy Activision, Blizzard a King připojily ke společnosti Microsoft. V roce 2024 se vedení společností Microsoft Gaming a Activision Blizzard zavázalo ke sladění strategie a plánu realizace s udržitelnou strukturou nákladů, která podpoří celý náš rostoucí byznys. V rámci tohoto procesu jsme učinili bolestivé rozhodnutí snížit počet našich zaměstnanců o přibližně 1900 pozic z celkového počtu 22 000 lidí, který je aktuálně součástí našeho týmu,“ stojí v interní zprávě.

Spolu s propouštěním se rozhodl odejít i prezident společnosti Blizzard Mike Ybarra. „Jak mnozí z vás vědí, Mike dříve strávil více než 20 let ve společnosti Microsoft. Nyní, když jako prezident společnosti Blizzard dotáhl akvizici do konce, se rozhodl společnost opustit,“ uvádí se v interním sdělení prezidenta herního obsahu a studií společnosti Microsoft Matta Bootyho. Propuštění zaměstnanců má nicméně už nyní vliv na herní studia. V roce 2022 Blizzard oznámil, že chystá nový survival titul, který by byl jeho první novou hrou od debutu Overwatch v roce 2016. Právě kvůli propouštění byl ovšem tento titul oficiálně zrušen.

„V rámci oznámeného propouštění Blizzard ukončuje vývoj své survival hry a část lidí, kteří na ní pracovali, přesune k jednomu z několika nových slibných projektů, které má Blizzard v rané fázi vývoje,“ uvedl Booty. O jaký titul konkrétně šlo a zda mají hráči důvod ke smutku, není jasné. Doufejme, že neznámý titul Blizzardu bude jedinou obětí, kterou propouštění zaměstnanců přinese.