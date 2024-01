Apple už není jediný: hodnota Microsoftu poprvé v historii překročila 3 biliony dolarů

Z Microsoftu se stala 3bilionová společnost

Tento milník v historii překonal pouze Apple

Obě firmy se nyní přetahují o první pozici nejhodnotnější firmy světa

Začátek tohoto roku se do kroniky Microsoftu zapíše zlatým písmem. Cena akcií Microsoftu v minulých měsících rostla rychleji než v případě konkurenčního Applu, důsledkem čehož si obě firmy párkrát vyměnily pozici nejhodnotnější firmy světa a stále se o ni přetahují. Třešničkou na redmondském dortu je pak nejvyšší tržní kapitalizace v historii firmy.

Microsoft je 3bilionová společnost

Microsoft se v tomto týdnu stal teprve druhou firmou na světě, jejíž hodnota na burze přesáhla 3 biliony dolarů (asi 68,39 bilionů korun). Applu se tento milník podařilo překonat před dvěma roky, poté se ale růst zastavil a nastalo období, ve kterém se střídaly drobné pády a vzestupy.

Hodnota Microsoftu vzrostla za posledních pět let na čtyřnásobek – v roce 2019 stála jedna akcie okolo 100 dolarů, dnes přijde na 400 dolarů. Jenom za poslední rok cena akcií vystřelila o 66,5 procenta, čímž výrazně překročila index S&P 500, který vzrostl „pouze“ o 21,80 %. Analytici jsou navíc ohledně dalšího vývoje optimističtí – cena jedné akcie by již brzy mohla mít hodnotu 425 dolarů. Z tohoto důvodu většina investorů doporučuje akcie Microsoftu nakupovat.

Za raketový vzestup redmondští vděčí dobrým strategickým rozhodnutí z posledních let, především pak sázce na cloudová řešení. Mimo něj má Microsoft na kontě několik velkých akvizic, v minulých letech koupil například síť LinkedIn, repozitář GitHub, tvůrce Minecraftu nebo herní studio Activision Blizzard. Redmondští také investují nemalé prostředky do výzkumu a vývoje – v roce 2023 to bylo 20,3 miliard dolarů, což je o 15 procent více než o rok dříve. Aktuálně Microsoftu u investorů pomáhá velký důraz na umělou inteligenci, v níž je silný díky úzké spolupráci se společností OpenAI. V tomto roce má na trh přijít nová generace „AI počítačů“, takže se dá předpokládat, že akcie Microsoftu ještě porostou.