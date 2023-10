Obchod století! Microsoft definitivně koupil Activision Blizzard

Trvalo to sice více než rok, ale obchod století, jak je často označována akvizice vydavatele Activision Blizzard Microsoftem, je konečně zpečetěna. Dohoda v celkové hodnotě 68,7 miliardy dolarů (cca 1,5 bilionu korun) se tímto zapsala do dějin jakožto největší akvizice v odvětví videoher, nicméně svou velikostí může konkurovat velkým nákupům i mimo herní segment. Mezi oznámením dohody mezi oběma firmami a finální realizací uběhlo celkem 20 měsíců.

V rámci nich musel Microsoft svádět boj hned na několika frontách. Proti akvizici měli námitky američtí, britští i evropští regulátoři, stejně tak největší konkurent v podobě Sony. Gigant z Redmondu si nakonec zvládl prosadit svou, byť ne všude měl cestu k dokončení nákupu snadnou. Zatímco Evropská unie mu klacky pod nohy příliš neházela, britský regulátor měl více připomínek. Nejhorší situace byla paradoxně v domovských Spojených státech, kde Federální obchodní komise celý případ poslala až k soudu. Microsoft nicméně nemusí čekat na jeho rozhodnutí, aby mohl dohodu dotáhnout do konce, a jakmile obdržel pozitivní stanovisko z britských ostrovů, s uzavřením akvizice neváhal.

Today is a good day to play. We officially welcome Activision Blizzard King to Team Xbox. Together, we’ll create stories and experiences that bring players together, in a culture empowering everyone to do their best work and celebrate diverse perspectives. https://t.co/KBCESknYYh https://t.co/jTHOeH48Wx

