Microsoft chystá bezplatný Game Pass: hodina hraní výměnou za dvě minuty reklam

- Microsoft údajně letos nabídne možnost bezplatného streamování her z cloudu
- Hodina hraní si vyžádá sledování reklamy po dobu dvou minut
Microsoft v loňském roce razantně zdražil nejvyšší herní předplatné Xbox Game Pass Ultimate a překopal nabídku i na nižších úrovních – aktuálně nejlevnější je plán Essential, který za 239 korun měsíčně nabízí přístup k padesátce her pro PC a Xbox včetně streamování her z cloudu na jiná zařízení. Pro letošní rok Microsoft údajně plánuje představit novou úroveň členství Game Pass, ve které nebude předplatné hrazeno penězi, ale pouze vaším časem.
Hodina hraní za dvě minuty reklamy
Už delší dobu se spekuluje o tom, že by Microsoft mohl nabídnout cloudové hraní zdarma výměnou za nucené sledování reklamy. Zatímco dosud jsme se pohybovali v rovině spekulací podnícených nálezy v kódu softwaru, nyní začínají tyto plány nabírat reálnější kontury.
looks like ad-supported Xbox Cloud Gaming is coming soon 👀 pic.twitter.com/c8hAERrVB9
— Tom Warren (@tomwarren) January 17, 2026
V minulém týdnu si někteří hráči všimli, že při spouštění streamované hry se na načítací obrazovce objevil text „1 hodina herního času s reklamou za seanci“. Tato informace současné předplatitele služby Game Pass vyděsila, neboť málokdo se smíří s tím, že v rámci placené služby bude nucen navíc ještě sledovat reklamu.
Podle zdrojů serveru Windows Central se ale jedná o omyl – sledování reklamy se údajně nebude týkat současných placených plánů, ale nově vznikající bezplatné úrovně. V rámci chystaného plánu by mělo být možné streamovat z cloudu vlastní zakoupené hry, hry z balíku Xbox Retro Classic, a také vybrané tituly z víkendových akcí Free Play Days.
Podle Toma Warrena ze serveru The Verge bude uživatel nucen před spuštěním hry shlédnout přibližně dvouminutový blok reklam, poté bude moci hodinu nerušeně hrát. V interních testech je údajně bezplatné cloudové hraní zastropováno 5 hodinami za měsíc, zda bude tento limit platit i v ostrém provozu, zatím nevíme. Podle Warrena by mělo již brzy dojít ke spuštění veřejné testovací verze, ostrá verze by měla dorazit někdy v průběhu letošního roku.
Služba Xbox Cloud Gaming zaznamenala v minulém roce silný růst, nejvíce v regionech, kde je nákup herního hardwaru neúnosně drahý. V letošním roce by se mohla díky extrémnímu nárůstu cen pamětí (a celkově výpočetní techniky) obliba cloudového hraní ještě zvýšit.