Měření hormonů bez doktora? Levné testy slibují revoluci v domácím měření

- Hormony mají na naše fyzické i psychické zdraví velkou roli
- Jaké jsou jejich hladiny v našem těle ale dost často nevíme
- Nová zařízení prezentovaná na veletrhu CES to chtějí změnit
Hormony hrají v našich životech mnohem větší roli, než jakou si většina z nás myslí. Ať už máme některých hormonů nedostatek, nebo naopak přebytek, můžete to mít velmi zásadní vliv nejen na naši náladu a mentální rozpoložení, ale také na naše fyzické zdraví. Na letošním veletrhu CES v Las Vegas se objevilo hned několik zajímavých technologií, které umožní zájemcům otestovat si hladinu svých hormonů v pohodlí domácnosti a v případě potřeby vyhledat lékařskou asistenci. Toto měření se navíc nezaměřuje jen na ženy, ale k dispozici jsou i zařízení určená pro muže, kteří bývají v tomto ohledu špatně diagnostikovaní.
Test hormonů ze slin i z menstruační krve
Eli Health představilo svůj Hormometer už na loňském veletrhu, nicméně letos přichází s podstatnou novinkou. Stále zařízení funguje na principu vložení tenké kazety připojené k tyčince do úst na přibližně 60 sekund, aby se odebrala slina. Poté aplikace Eli pomocí fotoaparátu vašeho telefonu analyzuje výsledky, přičemž celý test trvá asi 20 minut. Rozdíl spočívá v tom, že nyní můžete na stejné platformě sledovat rovnou tři hormony za nízkou cenu.
Eli Health uvádí, že cena jednotlivých testů se bude pohybovat v přepočtu okolo 200 korun a ve srovnání s testy moči a krve, které jsou pro domácí testování hormonů rozšířenější, jsou testy na základě slin také méně nepořádné, rychlejší a pohodlnější.
Startup Vivoo se naopak zabývá testováním zaměřeným na ženy a na CESu oznámil uvedení produktu FlowPad, menstruační vložku v ceně přibližně 4 až 5 dolarů (cca 100 až 125 korun s daní), která slouží zároveň jako domácí test na folitropin. Uživatelky budou moci výsledky zobrazit přímo na vložce nebo pořídit fotografii pomocí aplikace Vivoo, aby získaly více informací. Výhodou integrace hormonálního testu do vložky je především v tom, že se jedná o hygienický produkt, který menstruující ženy již používají. Cílem je, aby ženy získaly informace o svých hladinách folitropinu, které mohou být indikátorem plodnosti, nepravidelného cyklu a hormonálních vzorců.
Sledování hormonů bývá často tabuizováno jak u mužů, tak i u žen, přičemž právě včasná hormonální léčba by některým lidem výrazně pomoci zlepšit kvalitu jejich života. Doufejme, že se podobné produkty časem více rozšíří a stanou se dostupnější, a také že se stanou běžnou součástí celkové péče o lidské zdraví.