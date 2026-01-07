TOPlist

Dotyk už není nutný: chytrý zámek Ultraloq Bolt Sense vás pozná i podle dlaně

Dominik Vlasák 7. 1. 8:00
Chytrý zámek Ultraloq Bolt Sense
  • Zámek Ultraloq Bolt Sense vás pustí do domácnosti hned několika různými způsoby
  • Jednou z nich je i skrze nepříliš rozšířený sken vaší dlaně
  • Nad cenou a dostupností bohužel visí otazník

Zabezpečení vaší domácnosti začíná už u vstupních dveří, přičemž základem je správná volba zámku. Kombinace bezpečnosti a pohodlí se snoubí v různých chytrých řešeních, přičemž ty často nabízí hned několik možností, jak se dostat do vašeho domu či bytu. Výjimkou není ani nejnovější chytrý zámek Ultraloq Bolt Sense od společnosti Xthings, jež kromě již dobře známých možností odemčení nabízí i jednu nepříliš rozšířenou, která v některých případech může přijít opravdu vhod.

Vstup do domácnosti pomocí skenu dlaně

Ultraloq Bolt Sense je relativně kompaktní inteligentní zámek, který kombinuje rozpoznávání obličeje s možností ověření skrze žíly v dlani pro zcela bezdotykový přístup, přičemž není nutné ani používat aplikaci. Ačkoli skenování dlaní je na spotřebitelském trhu stále relativně nové, firma Xthings tvrdí, že je spolehlivější než skenování otisků prstů, protože ve skutečnosti čte vzor žil pod kůží, takže nezáleží na tom, zda máte ruce mokré nebo špinavé, což je u tradičního snímání otisků prstů problematické. A protože skenování žil využívá blízké infračervené světlo, nezáleží na tom, zda je venku úplná tma, mělo by to fungovat i tak.



Ultraloq Bolt Sense má vestavěnou Wi-Fi pro komunikaci s chytrou domácností, a Xthings nezapomnělo zmínit, že plánuje podporu standardu Matter. Jelikož se ovšem dodání chytrého zámku na trh očekává až ve druhém čtvrtletí letošního roku, má firma ještě dost času na to, aby s podporou přišla dříve, než si jej budou moci koupit první zákazníci. Společnost také oznámila uvedení méně vybaveného zámku Latch 7 Pro, který by se měl objevit na trhu dříve, nicméně nedisponuje technologií pro ověřování skrze sken dlaně, avšak naproti tomu bude podporovat Matter-over-Thread a Aliro. Co se týče ceny a dostupnosti, tady se bohužel budeme muset nechat překvapit.

