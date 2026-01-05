Osobní váha za 12 tisíc? Withings Body Scan 2 nově sleduje 60 zdravotních parametrů

- Značka Withings přivezla na veletrh CES novou osobní váhu
- Umí nejen vážit, ale změří celkem 60 zdravotních parametrů
- Cena pro Evropu je stanovena na 12 tisíc korun
V tomto týdnu se otvírají brány největšího veletrhu spotřební elektroniky na světě. CES sice v Las Vegas oficiálně startuje až zítra, avšak některé firmy odhalují své novinky s předstihem – pravděpodobně, aby jejich novinky v záplavě představovaných produktů nezapadly. Tuto taktiku zvolila i francouzská společnost Withings, která v předvečer veletrhu CES představila novou osobní váhu.
Withings Body Scan 2: zaměřeno na kardiovaskulární a metabolické zdraví
Druhá generace Body Scan vypadá podobně jako první – opět se jedná o chytrou váhu se čtvercovým půdorysem, z jejíž horní části lze vysunout rukojeť. Jak váha samotná, tak i rukojeť obsahují velké množství senzorů, které slouží k odečítání zdravotních hodnot – na váze se nachází osm elektrod, v rukojeti další čtyři. Díky tomu váha od Withings poskytuje údaje ze spodní i horní části těla.
První generace Withings Body Scan uměla měřit široké množství hodnot – hmotnost, složení těla, srdeční frekvenci (včetně 6svodového EKG), nervové zdraví apod. Druhá generace umí to samé, navíc ještě navyšuje počet sledovaných biomarkerů ze 40 na 60, přičemž důraz byl kladen na získávání informací o kardiovaskulárním a metabolickém zdraví. Především přibyly dvě zásadní technologie:
- ICG (Impendance Cardiography) – sleduje, jak efektivně srdce pumpuje krev do orgánů
- BIS (Bioimedance Spectroscopy) – neinvazivně vysílá do pokožky proud v různých frekvencích a vyhodnocuje, jak fungují buněčné membrány. Z těchto dat je odvozen buněčný věk, aktivní buněčná hmota a metabolická efektivita
Veškerá nashromážděná data jsou zpracovávána „klinicky ověřeným“ AI modelem společnosti, který jednak poskytne důležité informace (např. o riziku hypertenze nebo o regulaci glykemie), a také na základě dlouhodobých statistik dodá tipy, jak efektivně přispět k lepšímu zdraví.
Aby uživatel nemusel sledovat 60 různých metrik, poskytuje Withings srozumitelný výstup nazvaný Health Trajectory, který vizualizuje, kolik let dobrého zdraví může uživatel očekávat. Kdo se ale bude chtít do jednotlivých oblastí ponořit hlouběji, dostane možnost podrobné analýzy v rámci doprovodné aplikace.
Základní data lze odečítat přímo z displeje váhy, který byl u druhé generace přesunutý do rukojeti. Uživatel tak nemusí zaostřovat na informace až k chodidlům, musí však věřit dlouhověkosti propojovacího kabelu.
Cena a dostupnost
Váha Wihitng Body Scan 2 by měla jít do prodeje v druhém kvartále letošního roku, ještě se čeká na získání důležitých zdravotních certifikací. Cena pro evropský trh je stanovena na 500 eur, což je v přepočtu asi 12 tisíc korun.