TOPlist

Osobní váha za 12 tisíc? Withings Body Scan 2 nově sleduje 60 zdravotních parametrů

Jakub Karásek
Jakub Karásek 5. 1. 19:00
1
Chytrá váha Withings Body Scan 2
  • Značka Withings přivezla na veletrh CES novou osobní váhu
  • Umí nejen vážit, ale změří celkem 60 zdravotních parametrů
  • Cena pro Evropu je stanovena na 12 tisíc korun

V tomto týdnu se otvírají brány největšího veletrhu spotřební elektroniky na světě. CES sice v Las Vegas oficiálně startuje až zítra, avšak některé firmy odhalují své novinky s předstihem – pravděpodobně, aby jejich novinky v záplavě představovaných produktů nezapadly. Tuto taktiku zvolila i francouzská společnost Withings, která v předvečer veletrhu CES představila novou osobní váhu.

Withings Body Scan 2: zaměřeno na kardiovaskulární a metabolické zdraví

Druhá generace Body Scan vypadá podobně jako první – opět se jedná o chytrou váhu se čtvercovým půdorysem, z jejíž horní části lze vysunout rukojeť. Jak váha samotná, tak i rukojeť obsahují velké množství senzorů, které slouží k odečítání zdravotních hodnot – na váze se nachází osm elektrod, v rukojeti další čtyři. Díky tomu váha od Withings poskytuje údaje ze spodní i horní části těla.

Chytrá váha Withings Body Scan 2
Chytrá váha Withings Body Scan 2

První generace Withings Body Scan uměla měřit široké množství hodnot – hmotnost, složení těla, srdeční frekvenci (včetně 6svodového EKG), nervové zdraví apod. Druhá generace umí to samé, navíc ještě navyšuje počet sledovaných biomarkerů ze 40 na 60, přičemž důraz byl kladen na získávání informací o kardiovaskulárním a metabolickém zdraví. Především přibyly dvě zásadní technologie:

  • ICG (Impendance Cardiography) – sleduje, jak efektivně srdce pumpuje krev do orgánů
  • BIS (Bioimedance Spectroscopy) – neinvazivně vysílá do pokožky proud v různých frekvencích a vyhodnocuje, jak fungují buněčné membrány. Z těchto dat je odvozen buněčný věk, aktivní buněčná hmota a metabolická efektivita

Veškerá nashromážděná data jsou zpracovávána „klinicky ověřeným“ AI modelem společnosti, který jednak poskytne důležité informace (např. o riziku hypertenze nebo o regulaci glykemie), a také na základě dlouhodobých statistik dodá tipy, jak efektivně přispět k lepšímu zdraví.

Chytrá váha Withings Body Scan 2
Chytrá váha Withings Body Scan 2

Aby uživatel nemusel sledovat 60 různých metrik, poskytuje Withings srozumitelný výstup nazvaný Health Trajectory, který vizualizuje, kolik let dobrého zdraví může uživatel očekávat. Kdo se ale bude chtít do jednotlivých oblastí ponořit hlouběji, dostane možnost podrobné analýzy v rámci doprovodné aplikace.

Základní data lze odečítat přímo z displeje váhy, který byl u druhé generace přesunutý do rukojeti. Uživatel tak nemusí zaostřovat na informace až k chodidlům, musí však věřit dlouhověkosti propojovacího kabelu.

Cena a dostupnost

Váha Wihitng Body Scan 2 by měla jít do prodeje v druhém kvartále letošního roku, ještě se čeká na získání důležitých zdravotních certifikací. Cena pro evropský trh je stanovena na 500 eur, což je v přepočtu asi 12 tisíc korun.

Vstoupit do diskuze (1)
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Powerbanka Belkin UltraCharge Pro Power Bank 10K with Magnetic Ring
Nálož praktického příslušenství od Belkinu: na CES přivezl 8 novinek
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 20:30
0
Tcl Note A1 NxtPaper opřený o zeď
TCL Note A1 NxtPaper: tablet, zápisník i čtečka v jednom
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 19:30
0
Tcl Nxtpaper 70 Pro (1)
TCL NxtPaper 70 Pro: telefon s unikátním displejem, který šetří oči i baterii
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 18:30
4
Levná nabíječka IKEA Sjöss s výkonem 20 W
Ikea má USB-C nabíječku za 99 Kč, nahradí přitom tu drahou k iPhonu
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 18:00
1

Kapitoly článku