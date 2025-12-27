Menší tělo, jiný přístup: Apple chce změnit vnímání skládacích smartphonů

- Skládačka z dílny Applu má mít netradiční poměr stran
- Gigant z Cupertina má považovat vnitřní displej za primární
- Ten vnější by naopak měl nabízet nabízet o něco omezenější způsoby interakce
První skládací iPhone od Apple, jehož uvedení na trh se podle zvěstí plánuje na příští rok, může být menší, než si většina lidí představuje, pokud lze věřit nedávné zprávě. Podle serveru The Information bude vnější displej skládačky ve stylu knížky měřit jen 5,3″, což je méně než 5,4″ obrazovka iPhonu mini, jehož výrobu Apple ukončil v roce 2022 kvůli špatným prodejním výsledkům. Tato spekulace vedla některé lidi k úvahám, proč by se Apple spokojil s tak kompaktním formátem.
Ohebný iPhone nabídne trochu jiný styl
Na základě rozměrů uvedených v článku The Information zveřejnil tvůrce obsahu Ben Geskin několik obrázků a videí, které pomáhají vizualizaci, jak by mohlo vypadat a jak by se mohlo držet v ruce. Naznačují také designovou strategii Applu, která podle všeho souvisí s nevyhnutelným kompromisem mezi vnějším a vnitřním displejem skládacího zařízení.
Vyšší vnější displej podobný klasickému chytrému telefonu obecně vede k více čtvercovému vnitřnímu panelu po rozložení, což může být nevhodné pro řadu typů obsahu. Naopak více obdélníkový vnitřní displej, který lépe podporuje použití více oken, snižuje pohodlí při držení.
Chystaný iPhone Fold ve složeném stavu bude pravděpodobně působit spíše jako menší telefon pro každodenní použití, čímž by se od ostatních smartphonů měl odlišovat. Zatímco Samsung a Google považují vnější panel svých skládacích telefonů převážně za plnohodnotný displej smartphonu, Apple může vnímat složený stav zařízení jako sekundární zážitek, vhodný pro oznámení, rychlé odpovědi a další interakce.
Software má také své limity. Pokud uživatelé očekávají, že budou v složeném stavu brouzdat internetem, psát delší texty nebo používat aplikace třetích stran, žádné vylepšení rozhraní nedokáže plně nahradit zkušenost, kterou Apple chystá pro větší vnitřní displej. Právě proto je srovnání s iPhone mini pozoruhodné – zejména u zařízení, u kterého se očekává cena mezi 2 000 a 2 500 dolary (zhruba 50 až 62 tisíc korun s daní), což by z něj udělalo nejdražší iPhone v historii Apple.
Na závěr přikládáme ještě porovnání od známého leakera Ice Universe, který zveřejnil fotografie maket iPhonu Fold a chystané nové skládačky od Samsungu, která má být obdobný poměr jako chystaný skládací iPhone. Jihokorejský gigant by jej ale na trh měl uvést dříve než Apple, jak jsme informovali zde.
