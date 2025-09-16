TOPlist

Menší dynamický ostrov u iPhonů nakonec bude. Na přesun pod displej si ale počkáme

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 16. 9. 18:00
0
Dynamický ostrov na iPhonu 14
  • Apple údajně plánuje zmenšit dynamický ostrov
  • Dočkat bychom se toho měli už u příští generace
  • Na přesun Face ID a selfie kamery pod displej si ale ještě počkáme

Nové iPhony 17 se ještě ani nestihly dostat na pulty obchodů a už se čile spekuluje o tom, jak budou vypadat jejich nástupci, kterých se dočkáme v příštím roce. Nějaké kusé informace o plánovaných zařízeních sice máme, nicméně na komplexnější obrázek si ještě budeme muset počkat. Jednou spekulací si je nicméně známý leaker Instant Digital jistý, ostatně možná proto, že se objevila již v souvislosti s aktuálními iPhony 17, avšak nakonec se nepotvrdila.

Menší dynamický ostrov v iPhonu 18

Není velkým tajemstvím, že cílem Applu je vytvořit chytrý telefon, který bude z přední strany tvořit pouze displej. Ačkoli technologie, jak toho dosáhnout, jsou již dostupné, Apple je pověstný svým puntičkářstvím a nechce se spokojit jen s částečně funkčním či nějakým způsobem omezeným řešením. Velkou překážkou je totiž nejen ukrytí přední selfie kamery pod displej, ale i přesunutí technologie Face ID. Tyto technologie (a nejen ty) jsou ukryty v prvku nazvaném dynamický ostrov.

Právě ten se měl u současných modelů o něco málo zmenšit, nicméně jak to vypadá, stane se tak až u plánovaných iPhonů 18. V jejich případě by měl být dynamický ostrov užší, ovšem na kompletní přesunutí pod displej si podle všeho ještě budeme muset počkat. „Řada iPhone 18 bude mít užší pilulkový výřez, nebude v něm jen jedna kamera a nepřesune se pod displej, stejně jako Face ID,“ stojí v příspěvku leakera Instant Digital.



Bude mít nový iPhone 17 Pro Max menší výřez než ostatní modely?



Nepřehlédněte

Menší a chytřejší? Dynamický ostrov u iPhone 17 Pro se zřejmě dočká změny

Vyjádření známého leakera působí poměrně přesvědčivě, nicméně v tomto případě pravděpodobně hraje na jistotu, stejně jako Apple. Instant Digital v minulosti poskytl překvapivě přesné předpovědi, jako třeba u žlutého iPhonu 14 nebo o přesunu přední kamery pro pohodlnější použití v landscape režimu u iPadu Air z roku 2024. Na svém kontě má ale také několik přešlapů, tudíž až čas ukáže, zda jeho spekulaci potvrdí také někteří další leakeři a kapacity v oboru. Do té doby bychom tyto informace měli brát s rezervou.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

iPhone Air má v pase jen 5,6 milimetru
iPhone Air způsobil poprask v Jižní Koreji. Jen trochu jiný, než byste čekali
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 16:30
2
České ceny nových iPhonů 17: nejlepší model za 48 tisíc, tenoučký Air cenou překvapí
O nové iPhony 17 je velký zájem, jeden model ale překvapivě vůbec netáhne
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 15:00
9
Galaxy S24 Ultra a Galaxy AI – funkce Circle to Search
Infografika: Samsung se pochlubil, jakých úspěchů dosáhl za dva roky v mobilní AI
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 12:00
0
Huawei Watch GT5 Pro
Špičkové Huawei Watch GT 6 Pro unikají pár dní před premiérou. Známe vzhled, parametry i cenu
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 10:30
0

Kapitoly článku