Menší dynamický ostrov u iPhonů nakonec bude. Na přesun pod displej si ale počkáme

- Apple údajně plánuje zmenšit dynamický ostrov
- Dočkat bychom se toho měli už u příští generace
- Na přesun Face ID a selfie kamery pod displej si ale ještě počkáme
Nové iPhony 17 se ještě ani nestihly dostat na pulty obchodů a už se čile spekuluje o tom, jak budou vypadat jejich nástupci, kterých se dočkáme v příštím roce. Nějaké kusé informace o plánovaných zařízeních sice máme, nicméně na komplexnější obrázek si ještě budeme muset počkat. Jednou spekulací si je nicméně známý leaker Instant Digital jistý, ostatně možná proto, že se objevila již v souvislosti s aktuálními iPhony 17, avšak nakonec se nepotvrdila.
Menší dynamický ostrov v iPhonu 18
Není velkým tajemstvím, že cílem Applu je vytvořit chytrý telefon, který bude z přední strany tvořit pouze displej. Ačkoli technologie, jak toho dosáhnout, jsou již dostupné, Apple je pověstný svým puntičkářstvím a nechce se spokojit jen s částečně funkčním či nějakým způsobem omezeným řešením. Velkou překážkou je totiž nejen ukrytí přední selfie kamery pod displej, ale i přesunutí technologie Face ID. Tyto technologie (a nejen ty) jsou ukryty v prvku nazvaném dynamický ostrov.
Právě ten se měl u současných modelů o něco málo zmenšit, nicméně jak to vypadá, stane se tak až u plánovaných iPhonů 18. V jejich případě by měl být dynamický ostrov užší, ovšem na kompletní přesunutí pod displej si podle všeho ještě budeme muset počkat. „Řada iPhone 18 bude mít užší pilulkový výřez, nebude v něm jen jedna kamera a nepřesune se pod displej, stejně jako Face ID,“ stojí v příspěvku leakera Instant Digital.
Vyjádření známého leakera působí poměrně přesvědčivě, nicméně v tomto případě pravděpodobně hraje na jistotu, stejně jako Apple. Instant Digital v minulosti poskytl překvapivě přesné předpovědi, jako třeba u žlutého iPhonu 14 nebo o přesunu přední kamery pro pohodlnější použití v landscape režimu u iPadu Air z roku 2024. Na svém kontě má ale také několik přešlapů, tudíž až čas ukáže, zda jeho spekulaci potvrdí také někteří další leakeři a kapacity v oboru. Do té doby bychom tyto informace měli brát s rezervou.