Méně AI, více spolehlivosti: Microsoft oznámil zásadní restart Windows 11

- Microsoft chce v letošním roce napravit reputaci Windows 11
- Umělá inteligence a reklamy ustoupí do pozadí, vylepšovat se má výkon a stabilita
- První novinky začnou přicházet už v příštích měsících
Systém Windows 11 letos oslaví páté narozeniny. Přestože v minulosti by tento milník znamenal pomalý příchod nové hlavní verze, jedenáctky se evidentně do důchodu zatím nechystají – podle posledního blogového příspěvku má Microsoft s Windows 11 velké plány. Pokud jste se těšili na záplavu nových funkcí, a ještě větší míru integrace umělé inteligence, musíme vás zklamat – Microsoft zatahuje ruční brzdu a chystá se na radikální úklid.
Windows 11 čeká velký restart
S Windows 11 je to jako na horské dráze. První verze z října roku 2021 působila jako nedodělek – oproti Windows 10 některé funkce zcela chyběly, což uživatele nutilo osvojit si nové pracovní návyky. Microsoft sice po nářcích uživatelů část položek vrátil, spousta z nich ale dodnes chybí. Namísto toho redmondští začali do jedenáctek překotně nasazovat umělou inteligenci, což se ne u všech setkalo s nadšením.
Microsoft navíc dbal na propagaci umělé inteligence víc než na samotné odlaďování systému, což se projevilo ve zvýšené chybovosti a zpomalení některých základních úkonů. Z relativně dobře fungujícího operačního systému se tak rázem stal „bumbrlíček“ obalený spoustou funkcí, po nichž nikdo nevolal.
Dlouhou dobu Microsoft předstíral, že se nic neděje, avšak takový přístup nejde vydržet do nekonečna. Začátkem letošního roku ale začaly prosakovat informace o tom, že redmondští na základě četné negativní zpětné vazby chystají velký obrat – ústup umělé inteligence, návrat „starých“ funkcí a důraz na odladění. A přesně toto nyní Microsoft potvrzuje ve svém posledním blogovém příspěvku.
Co všechno se změní?
Microsoft si nasypal popel na hlavu a slíbil věci, které potěší snad každého. V první vlně slibuje příchod následujících novinek:
- Přesouvání hlavního panelu – na tuto věc čekají fanoušci Windows už bezmála pět let. Zatímco v dřívějších verzích Windows bylo možné připnout hlavní panel k libovolné straně obrazovky, u Windows 11 je pozice „zamknutá“ na spodní stranu. Již brzy se ale vrátí možnost připnout hlavní panel i nahoru nebo ke stranám obrazovky. Konečně!
- Omezení integrace AI – v minulých letech Microsoft vpustil do Windows umělou inteligenci a tlačítko Copilot na uživatele vyskakuje na každém rohu. V příštích sestaveních budou redmondští od této iniciativy ustupovat, a dokonce budou tlačítko Copilot z vybraných aplikací odstraňovat – zmíněny jsou například aplikace Výstřižky, Fotky, Widgety nebo Poznámkový blok.
- Nerušivé aktualizace – služba Windows Update o sobě dá vždycky vědět ve chvíli, kdy to nejméně potřebujete. Z tohoto důvodu Microsoft chystá zvýšit předvídatelnost instalace aktualizací, a také uživatelovi nabídne nad službou Windows Update větší moc – aktualizace bude možné přeskakovat nebo přerušovat tak, aby se vždycky mohl vrátit na plochu a na zařízení pracovat. Počet nutných restartů a vyskakujících notifikací o updatech se má obecně snížit.
- Rychlejší a spolehlivější Průzkumník – středobodem souborového systému ve Windows je aplikace Průzkumník souborů, která v posledních letech ztratila na svojí pružnosti a její obsluha může být v některých situacích zdlouhavá. Microsoft slibuje, že po aktualizaci má být Průzkumník plynulejší, má se rychleji spouštět a má mít menší vliv na problikávání obrazovky.
- Větší kontrola nad widgety – v přípravě je i úprava widgetů, konkrétně jejich tišší výchozí nastavení a větší kontrolu nad tím, kdy a jak se widgety zobrazují.
- Transparentnější Insider Program a vylepšený Feedback Hub – Microsoft chce rovněž více zapojit do budoucího vylepšování Windows komunitu. Z tohoto důvodu upravil program Windows Insider, který má být výrazně srozumitelnější, přímočařejší a transparentnější, a také změnil aplikaci Feedback Hub pro zasílání zpětné vazby. Přepracovaná aplikace má přinést rychlejší a jednodušší zasílání zpětné vazby.
Závazek na celý rok
Výše uvedené novinky mají být dostupné v programu Insider již v příštím měsíci, to znamená, že veřejnost se k nim dostane až někdy v průběhu druhého nebo třetího čtvrtletí. Tím však závazek Microsoftu ke zlepšování Windows 11 nekončí, i ve zbytku roku chce nadále pokračovat ve změnách, které mají:
- vylepšit výkon a spolehlivost systému
- snížit latenci aplikací
- zrychlit práci se soubory
- zlepšit zkušenosti s linuxovým subsystémem
- minimalizovat pády aplikací nebo konflikty s hardwarem
- zlepšit zážitek z používání Windows Update
- zlepšit biometrickou autentizaci uživatele
- posílit uživatelský zážitek a minimalizovat rušivé vlivy
- vylepšit vyhledávání
- snížit (nebo zcela vypnout) množství reklam a doporučení v nabídce Start
Snad se tedy Microsoftu podaří v následujících měsících vylepšit Windows 11 pověst, aby tento systém znovu získal důvěru uživatelů.