Windows 12 už v letošním roce? Ne, Microsoft bude v příštích měsících opravovat Windows 11

- V tomto týdnu se rozvířily debaty o tom, zda Microsoft v letošním roce představí Windows 12
- Vznikly na základě článku serveru PCWorld, který popsal, co mají Windows 12 obsahovat
- Jak se ukázalo, tento článek obsahoval spousty nepravd a zavádějících informací
- Takže jak to tedy s Windows 12 bude?
Renomovaný web PCWorld v tomto týdnu vydal článek o tom, že Microsoft letos představí systém Windows 12, který bude modulární a bude poháněný umělou inteligencí. Tento text vzbudil u běžné veřejnosti, která není umělé inteligenci příliš nakloněna, velkou vlnu nevole – jenom na síti Reddit nasbíral víc než 12 000 „palců dolů“ a tisíce rozzlobených komentářů. Jak se ale později ukázalo, samotný článek nebyl autorským textem redakce PCWorld, a navíc jeho obsah byl postavený na dost nejistých základech.
Redakce PCWorld se již za jeho vydání omluvila a údajně zkoumá interní procesy, aby k takovým situacím příště nedošlo. Na druhou stranu ale můžeme být tomuto článku vděční za to, že o případných Windows 12 rozvířil diskusi. Bude modulární? Bude poháněný umělou inteligencí? Dočkáme se jej už v letošním roce?
Windows 12: modulární operační systém?
Jak to bude nebo nebude s Windows 12, uvedl na pravou míru server Windows Central, jehož redakce má k Microsoftu velmi blízko a zveřejňuje pouze věrohodné informace. Článek na PCWorld nebyl podle Windows Central založen na pravdě a ve svém obsahu takříkajíc míchal „hrušky s jabkama“.
Myšlenky o modulárním systému patrně odkazují na několik let starý pokus učinit systém Windows 10 škálovatelný pro různé druhy hardwaru, přičemž základem pro všechny verze se mělo stát jádro CorePC. Microsoft údajně plánoval v roce 2023 tyto snahy oživit ve Windows 11, přičemž výsledek se měl dostavit v roce 2024. To se ale nestalo a podle redakce Windows Central je pravděpodobné, že projekt byl mezitím zrušen. Žádné nové plány s CorePC tak prý údajně nejsou na stole, a už vůbec ne pod značkou Windows 12.
Umělá inteligence jako základ
Nepravdivá je i informace o tom, že Windows 12 mají být de facto nepřímým nástupcem kategorie Copilot+ PC, jelikož mezi minimálními požadavky tohoto systému má být neurální jednotka s výkonem 40 TOPS a vyšším. Microsoft podle původního článku na PCWorld údajně plánuje přímo do systému nasadit umělou inteligenci, která se má dokonce stát jeho základem.
I tuto myšlenku server Windows Central vyvrací, jelikož podle lidí obeznámených s plány Microsoftu má být blízká budoucnost Windows zcela opačná – Microsoft chce letos umělou inteligenci ve Windows 11 upozadit, dokonce ji z některých míst v systému odstranit. Redmondští dosud přidávali tlačítko Copilot na všechna možná i nemožná místa, avšak ne všichni umělou inteligenci používat chtějí. Microsoft chce proto v budoucnu pečlivě zvažovat, kde by se měly ikonky Copilot nadále objevovat, ani ty současné nemají svoji pozici jistou (např. v Poznámkovém bloku nebo v Malování).
Samostatnou kapitolou je funkce Recall, která i po odloženém nasazení zcela selhala, a je aktuálně ve stádiu přezkumu – může dojít k jejímu přepracování, přejmenování nebo i k úplnému zrušení. Uživatelé systému zkrátka nechtějí, aby systém sledoval každý jejich krok, byť s bohulibým záměrem usnadnit budoucí vyhledávání.
Nesedí ani kódové označení
V článku PCWorld byly uvedené i další nepřesnosti odkazující na nerelevantní věci z minulosti, například placení za Windows formou předplatného, kompletně přepracované uživatelské prostředí anebo kódové označení Hudson Valley, které ve skutečnosti vzniklo už v roce 2023 a nikdy k Windows 12 nepatřilo.
Také není pravda, že Microsoft tlačí na vývoj Windows 12 kvůli nedávnému ukončení podpory Windows 10. Nový systém by naopak ještě více roztříštil uživatelskou základnu, což je něco, co si v Redmondu určitě nepřejí.
Takže dočkáme se letos Windows 12 nebo ne?
Ne. Podle serveru Windows Central sice není vyloučeno, že Microsoft skutečně Windows 12 chystá, dřív než v roce 2027 ale nevyjde. Letošní rok má být primárně věnován opravám stávajících Windows 11. Příchod Windows 12 v příštím roce ale není vyloučen, koneckonců Microsoft by potřeboval napravit reputaci, kterou si s posledními verzemi Windows 11 pošramotil.