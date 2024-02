Megahit Diablo IV míří na Game Pass. Vlastní exkluzivity Microsoft pošle ke konkurenci

Katalog už příští měsíc posílí megahit jménem Diablo IV

Šéf Xboxu zároveň potvrdil, že některé exkluzivity zamíří i ke konkurenci

Herní předplatné Game Pass se může chlubit 34 miliony předplatitelů

Herní předplatné Game Pass je jednou z nejpopulárnějších herních služeb na světě. Podle Microsoftu se jedná o budoucnost hraní, a není proto divu, že na něj velmi vsází. Ostatně mít přístup ke stovkám her na PC a Xboxu jen za drobný poplatek je velmi lákavé, přičemž s nákupem řady herních studií a vydavatelů se tento katalog bude ještě rozšiřovat. Už příští měsíc do Game Passu dorazí velký hit Diablo IV, který společně s celým studiem Activision Blizzard nedávno Microsoft koupil.

Diablo IV dorazí už příští měsíc

Diablo IV bude první hrou společnosti Activision Blizzard, která se objeví v rámci služby Xbox Game Pass od dokončení akvizice. Konkrétně se hráči dočkají už 28. března. V říjnu loňského roku, hned po uzavření dohody, řekl Phil Spencer, generální ředitel herní divize Microsoftu, že na hry jako Call of Duty si budou muset fanoušci počkat až do roku 2024. Ta doba nastala nyní, ale místo Call of Duty jsme se dočkali Diabla IV. To nicméně není největší novinka, která se herní divize Microsoftu týká.

Před několika dny se internetem šířila spekulace, že některé exkluzivní tituly zamíří také na konkurenční platformy. To nyní Phil Spencer oficiálně potvrdil v rámci podcastu Xbox. Ačkoli v tomto podcastu nezmínil konkrétní hry, které budou multiplatformní, Spencer sdělil, že dvě z nich jsou menší tituly, které již nejsou v prodeji, zatímco další dvě jsou „komunitní“ tituly s prvky live service. Z dříve spekulovaných her tento popis sedí především na Sea of Thieves, který je mezi hráči poměrně populární.

Poslední novinkou od Microsoftu je informace o počtu předplatitelů Game Passu. Je to poprvé od oznámení akvizice studia Activision Blizzard v lednu 2022, kdy Microsoft zveřejnil čerstvé údaje o počtu předplatitelů služby Xbox Game Pass. Služba Xbox Game Pass má nyní 34 milionů předplatitelů. To je o 36 % více než 25 milionů, které Microsoft uváděl před více než dvěma lety. Je zřejmé, že Microsoft je prozatím daleko od dosažení svého ambiciózního cíle získat 100 milionů předplatitelů služby Xbox Game Pass do roku 2030.