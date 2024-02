Překvapení pro hráče: ty nejlepší hry od Microsoftu zamíří na PlayStation

Exkluzivní tituly pro Xbox nejspíše zamíří na konkurenční platformy

PlayStation a Switch pravděpodobně obohatí Hi-Fi Rush, Sea of Thieves či Starfield

Na platformu od Sony by mohl zamířit i nedávno představený Indiana Jones

Pro mnoho hráčů jsou exkluzivní tituly jedním z hlavních argumentů, proč si koupit tu či onu konzoli. Hry, které si nezahrajete nikde jinde mohou hrát výraznou roli při rozhodování, avšak Microsoft je trochu jiného názoru. Po nedávném akvizičním šílenství, kdy gigant z Redmondu koupil řadu studií a vydavatelství, stojí divize Microsoftu před velkým rozhodnutím – ponechá všechny tituly exkluzivní pro Xbox (potažmo PC) a bude se snažit přesvědčit zákazníky ke koupi jejich konzole, nebo zvítězí peníze a snaha prodat co nejvíce kopií her bez ohledu na platformu?

Konec exkluzivit na Xboxu?

Nedávné spekulace naznačují, že Microsoft plánuje vydat hry jako Hi-Fi Rush a Sea of Thieves i mimo Xbox a Windows a plánuje verze pro PlayStation a Nintendo Switch. Zdroje serveru Windows Central naznačují už od prosince loňského roku, že Sea of Thieves má vyjít na více platformách. K těmto spekulacím se nyní přidal i překvapivý hit Hi-Fi Rush. Microsoft o celé záležitosti zarytě mlčí, což šířením podobných spekulací jen prospívá. Port Hi-Fi Rush a Sea of Thieves nicméně není až tak překvapivý, jako poslední exkluzivní informace od XboxEra.

I can confirm that the Hi-Fi Rush datamine is legit and these t-shirt texture files are in the game. It looks like Hi-Fi Rush is coming to PS5 and Nintendo Switch https://t.co/hy6BUjOV4Z pic.twitter.com/WjgPk2bIqH — Tom Warren (@tomwarren) February 1, 2024

Podle jejich zdrojů se zdá, že jeden z předních titulů Xboxu jménem Starfield by se mohl dočkat portu na PlayStation 5. XboxEra tvrdí, že Starfield bude na PlayStation 5 uveden až po vydání prvního DLC ke hře Starfield s názvem Shattered Space, které je údajně plánováno na rok 2024. Tím ale údajné plány pro vydávání Xbox exkluzivit na konkurenčních platformách nekončí. Podle The Verge se má na PS5 objevit také nedávno oznámená hra Indiana Jones and the Great Circle od Bethesdy, na kterou se řada fanoušků velmi těší.

Z byznysového hlediska dává portování exkluzivit Xboxu na konkurenční konzole smysl – větší trh s více hráči logicky ústí také ve vyšší zisky, což je při současné ceně vývoje her více než vítané. Na druhou stranu může podobný krok oslabit pozici Xboxu na trhu, protože řada stávajících hráčů přijde o důvod, proč si konzoli od Microsoftu pořídit. Největší konkurent v podobě Sony totiž vydává své exkluzívní tituly mimo vlastní platformu jen výjimečně a to zpravidla na PC. Pokud bude Sony i nadále držet svou striktní politiku nejen co se týče vydávání exkluzivních titulů, ale také například ohledně crossplatformového hraní, mohlo by to znamenat pro herní divizi Microsoftu ohrožení.