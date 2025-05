Mega slevy na Epicu: oba díly Kingdom Come, remaster Spider-Mana nebo poslední God of War

Epic Games Store právě nyní pořádá megavýprodej

V něm najdete třeba oba díly české pecky Kingdom Come: Deliverance či bývalé exkluzivity PlayStationu

Slevová akce trvá do 12. června

Kdo by neměl rád slevy, obzvláště pokud se týkají zajímavých herních pecek, které byste si rozhodně neměli nechat uniknout. Digitální obchod Epic Games Store si nyní pro zákazníky přichystal zajímavé slevy, do kterých spadly také kritikou i hráči oceňované tituly, jež patří do zlatého herního fondu. Jaké tituly by rozhodně měly skončit ve vaší knihovně, pokud je tam ještě nemáte?

Je libo kvalitní hry za lepší ceny?

Co zaujme na první pohled, jsou dřívější exkluzivity pro konzoli PlayStation, které se časem dostaly také na PC. Z nich lze vypíchnout třeba The Last of Us Part I, kterou zakoupíte s 50% slevou (původní cena 1 419 korun, po slevě 709 korun), samurajský epos Ghost of Tsushima Director’s Cut s 33% slevou (původní cena 1 419 korun, po slevě 950 korun), Marvel’s Spider-Man Remastered s 50% slevou (původní cena 1 419 korun, po slevě 709 korun) nebo God of War Ragnarök s 20% slevou (původní cena 1 419 korun, po slevě 1 135 korun).

Za zajímavou cenu toho ale pořídíte ještě mnohem více. Opomenout nesmíme třeba Far Cry 6 se 75% slevou (původní cena 1 549 korun, po slevě 387 korun), Alan Wake 2 Deluxe Edition s 60% slevou (původní cena 1 852 korun, po slevě 740 korun), S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl s 20% slevou (původní cena 1 299 korun, po slevě 1 039 korun), Prince of Persia The Lost Crown s 50% slevou (původní cena 1 029 korun, po slevě 514 korun), Sid Meier’s Civilization VI s 90% slevou (původní cena 1 620 korun, po slevě 162 korun) nebo Borderlands 3 taktéž s 90% slevou (původní cena 1 549 korun, po slevě 154 korun).

Na co rozhodně nesmíme zapomenout, je také český poklad v podobě Kingdom Come: Deliverance, jehož oba díly se taktéž dostaly do slevy. Zatímco první díl se může pyšnit slevou 75 % (původní cena 607 korun, po slevě 151 korun), druhý díl dostal menší 10% slevu (původní cena 1 214 korun, po slevě 1 093 korun). Všechny slevy najdete na stránkách Epic Games Store, případně v desktopovém klientu. Pakliže nad nákupem váháte, neotálejte dlouho – slevy platí jen do 12. června.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.