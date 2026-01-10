Máte už iOS 26? Prý na něj přešlo minimum uživatelů, druhý průzkum ale tvrdí opak

- iOS 26 možná není tak populární, jako předchozí verze operačního systému
- Podle některých dat má v lednu 2026 pouze 16% podíl na trhu
- Jiný průzkum ale potvrzuje trend z let minulých, iOS 26 podle něj používá přes 60 % uživatelů
Mobilní operační systém Android vždy stál ve stínu své konkurence v podobě iOS, minimálně v otázce toho, jak rychle uživatelé updatují na nejnovější verzi. Nejnovější čísla ale ukazují, že iOS 26 se takové oblibě netěší, ve skutečnosti má poslední verzi jablečného systému nainstalovanou jen něco málo přes 16 % uživatelů.
iOS 26 zůstal za očekáváním?
Dle oficiální dat agentury Statcounter z ledna 2026 totiž vede verze systému iOS 18.7, kterou má nainstalovanou 33,8 % uživatelů. Pokud sečteme všechny verze iOS 18, tedy včetně dílčích aktualizací iOS 18.6 a iOS 18.5, vychází penetrace předposlední verze operačního systému na 64,5 %. iOS 26 má oproti tomu naistalováno jen 16,3 % uživatelů.
Ve srovnání s loňským lednem působí iOS 26 jako propadák, protože tehdy nejnovější verze iOS 18 disponovala podílem na trhu přes 60 %, iOS 17 byste pak v lednu 2024 našli na více jak 50 % iPhonů. Faktem je, že iOS 26 představuje takřka revoluční aktualizaci, která mění design celkového uživatelského prostředí a odpůrci velkých změn tak mohou s aktualizací vyčkávat. Update byl oznámen na WWDC 25 v červnu, ke stažení byla první oficiální verze od poloviny září.
Data se rozcházejí
Ale pozor, Statcounter nejspíš pracuje se sběrem dat trochu odlišně než ostatní agentury. Podle průzkumu TelemetryDeck totiž iOS 26 vede nad staršími verzemi dle očekávání: k 1. lednu 2026 má iOS 26 59,8% podíl na trhu, zatímco starší verze iOS 18 najdeme na 37,4 % iPhonů, iOS 17 paběrkuje s necelými 3 % podílu na trhu.
Data TelemetryDeck tak daleko víc odpovídají minulým rokům, kdy měla nejnovější verze iOS vždy nejvyšší penetraci na trhu. Oproti Androidu je to obrovský rozdíl, protože tam i v lednu 2026 (znovu podle dat Statcounter) vládne Android 15 (22,9 % na trhu), v závěsu Androidu 16 (15,1 % na trhu) a Androidu 13 (14,6 % na trhu).