Máte trapnou adresu z mládí? Gmail vám umožní ji bezplatně změnit, data ale zůstanou

Jakub Fišer
Jakub Fišer 29. 12. 7:00
Aplikace Gmail
  • Gmail pozvolna zavede možnost změnit si znění vaší e-mailové adresy na Gmailu
  • Tato možnost nebyla dostupná od spuštění Gmailu v roce 2009
  • Měla by být zdarma, dostupná všem jednou za 12 měsíců, dohromady však jen třikrát

Google nejspíš plánuje jednu z největších změn v rámci Gmailu. Od spuštění v roce 2009 totiž uživatelé musí používat adresu, kterou si vybrali na začátku. Pokud jste tedy v raných dobách internetu začali používat Gmail, museli jste se držet znění své adresy, anebo si založit Gmail nový. S tím je teď nejspíš konec, v blízké době se dočkáme nové možnosti změnit existující adresu na novou.

Google vás nechá změnit jméno na Gmailu

Většina dnešních třicátníků si zakládala e-mail na Gmailu kolem roku 2010, někdo dříve, někdo později. Pokud to bylo možné, většina lidí zvolila znění adresy „jméno.příjmení@gmail.com“, kromě toho ale vznikaly bizarní e-maily, které ve svém okolí můžete vídat ještě dodnes. To protože Google doposud nenabízí možnost adresu upravit.

Uživatelé z Indie si však povšimnuli, že Google v některé z příštích aktualizací umožní změnit znění adresy před @gmail.com. Z dostupných informací víme, že by tato funkce měla dorazit zkraje roku 2026 a jako první bude aplikována v Indii. Co je snad ještě lepší, Google dle zdroje garantuje, že fungovat bude i původní adresa před změnou, a sice formou aliasu.

Omezení a strach o bezpečnost

Nějaké omezení, z logických důvodů, ale novinka přece jen bude mít. Uživatel bude smět změnit jméno své adresy jen jednou za 12 měsíců, každý přitom bude mít pouze tři možnosti znění adresy změnit, víc ne. Častější možnosti změny by totiž mohly ohrozit bezpečnost a zbytečně promíchat samotnou identitu uživatelů. I tak lze očekávat, že riziko podvodů – kdy například bude chtít někdo za vás změnit e-mail – naroste.



Americký prezident Donald Trump (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Trumpova administrativa má další průšvih, posílala si utajené informace Gmailem

Google zatím tuto novinku oficiálně nekomunikuje, ale měla se postupně rozšířit do celého světa na začátku příštího roku.

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

