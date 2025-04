Trumpova administrativa má další průšvih, posílala si utajené informace Gmailem

Poradce Rady pro národní bezpečnost Michael Waltz je v centru bezpečnostního problému

Podle serveru The Washington Post posílal utajované informace z osobního Gmailu

Administrativa celý problém popírá

Čím vyšší postavení v politice máte, tím větší pozor na jazyk si musíte dávat, to platí už od pradávna. V dnešní době je to obzvláště obtížné vzhledem k všudypřítomným technologiím, které i opatrným politikům mohou snadno zkomplikovat život při snaze uchovat nějaké to tajemství. Pak jsou zde ale politici, kteří si s tímto vůbec hlavu nelámou a sdílejí utajené informace přes snadno odposlouchávatelné kanály. V současné chvíli se jich až v nezvykle velkém množství vyskytuje ve Spojených státech.

USA mají na kontě další bezpečnostní skandál

V posledních dnech hýbe největší ekonomikou světa skandál ohledně komunikace čelních představitelů USA ve skupině v rámci aplikace Signal. Ta je sice relativně bezpečná, ale nikoli neprolomitelná, což však ve chvíli, kdy do společného chatu přidáte předního novináře, je naprosto zbytečná obava. Nyní si administrativa Spojených států uřízla další ostudu a i tentokrát se to týká bezpečnosti a poradce Rady pro národní bezpečnost Michaela Waltze.

Ten podle serveru The Washington Post sdílel „citlivé vojenské pozice a výkonné zbraňové systémy související s probíhajícím konfliktem“ prostřednictvím svého osobního e-mailového účtu na Gmailu. Waltz spolu s dalšími členy Rady pro národní bezpečnost používal Gmail pro konverzace s kolegy z jiných vládních agentur, jak vyplývá z e-mailů, které měl deník Washington Post možnost vidět, přičemž je z nich patrné, že ostatní účastníci používali své vládní účty. Waltz si také nechával na osobní Gmail posílat méně citlivé, ale stále potenciálně zneužitelné informace, jako například svůj časový rozvrh.

Mluvčí Rady pro národní bezpečnost Brian Hughes uvedl, že Waltz by neposílal utajované informace přes nezabezpečený e-mail, a dodal, že neviděl žádný důkaz o tom, že by Waltz používal svůj osobní e-mail tak, jak je popsáno. Každopádně jde o další problém administrativy Spojených států ohrožující jejich bezpečnost, což vzhledem k tomu, jaká je aktuálně geopolitická situace, a také s ohledem na to, že se jedná o jednoho z našich nejvýznamnějších partnerů, není příliš pozitivní zpráva.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.