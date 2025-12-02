Máte smartphonový malíček? Jestli telefon držíte takhle, můžete si způsobit potíže

- Zvětšující se chytré telefony a jejich špatné držení mají vliv na naše zdraví
- Nejeden člověk na této planetě trpí takzvaným „smartphonovým malíčkem“
- Ačkoli se nejedná o život ohrožující problém, může vám potenciálně zadělat na dlouhodobé potíže
Už dávno jsou pryč doby, kdy jste mohli bez větších problémů obsloužit chytrý telefon jen jednou rukou. Smartphony se za poslední roky výrazně zvětšily a v mnoha případech tím utrpěla právě ergonomie ovládání, což s sebou nese nutnost přijít na to, jak správně telefon držet tak, aby šel pohodlně ovládat jednou rukou a zároveň, aby jeho úchop byl dostatečně pevný. Mezi nejčastější úchop patří ten, kdy si spodní část smartphonu podepřete malíčkem, abyste telefon nemuseli držet tak pevně. I když se zdá, že jde o pohodlné držení, z dlouhodobého hlediska to nese i jednu nepříjemnost.
Je smartphonový malíček fenoménem dnešní doby?
Pokud tímto způsobem držíte smartphone i vy, patrně také trpíte na takzvaný „smartphonový malíček“. Ten poznáte jednoduše pohledem na nejkratší prst na vaší ruce, konkrétně na místo, kde máte často odloženou hranu telefonu. Právě v tomto místě se totiž po čase začne tvořit viditelná prohlubeň, neboť neustálým namáháním se zde vytváří stále se zvětšující mozol. Ačkoli se pro mnohé z nás jedná jen o estetickou záležitost, časem může přerůst i v nepříjemné zdravotní komplikace.
Malíček je důležitou součástí ruky a představuje asi třetinu síly úchopu. Pokud dojde ke ztrátě jeho funkčnosti, nebo k jeho nadměrnému namáhání, může se objevit řada příznaků, zejména pokud je příčinou „smartphonový malíček“. Kromě dočasné prohlubně na boku malíčku se může objevit bolest, necitlivost a ztuhlost prstu a ruky. „Tyto příznaky jsou důsledkem nadměrného používání, dlouhodobého podpírání váhy smartphonu malíčkem a špatné ergonomie ruky, zápěstí a lokte,“ uvedl ortoped Daniel J. Gittings, MD z Hoag Orthopedic Institute.
Studie z roku 2024 zjistila, že 60 % častých uživatelů smartphonů trpí bolestmi rukou a malíčku. Pokud je to i váš případ, nebo pokud máte obavy, že se u vás tento problém může brzy vyskytnout, existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste ulevili ruce a prstům. Tím nejpřímějším řešením je pochopitelně omezení využívání chytrého telefonu, které je ovšem pro mnohé z nás v praxi nepředstavitelné. Pokud čas strávený na telefonu nemůžete či nechcete omezit, alespoň při jeho používání střídejte ruce, případně využívejte i jiných typů úchopu.