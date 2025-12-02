TOPlist

Máte smartphonový malíček? Jestli telefon držíte takhle, můžete si způsobit potíže

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 2. 12. 6:30
0
Žena držící chytrý telefon, který si podepírá malíčkem (ilustrační obrázek)
  • Zvětšující se chytré telefony a jejich špatné držení mají vliv na naše zdraví
  • Nejeden člověk na této planetě trpí takzvaným „smartphonovým malíčkem“
  • Ačkoli se nejedná o život ohrožující problém, může vám potenciálně zadělat na dlouhodobé potíže

Už dávno jsou pryč doby, kdy jste mohli bez větších problémů obsloužit chytrý telefon jen jednou rukou. Smartphony se za poslední roky výrazně zvětšily a v mnoha případech tím utrpěla právě ergonomie ovládání, což s sebou nese nutnost přijít na to, jak správně telefon držet tak, aby šel pohodlně ovládat jednou rukou a zároveň, aby jeho úchop byl dostatečně pevný. Mezi nejčastější úchop patří ten, kdy si spodní část smartphonu podepřete malíčkem, abyste telefon nemuseli držet tak pevně. I když se zdá, že jde o pohodlné držení, z dlouhodobého hlediska to nese i jednu nepříjemnost.

Je smartphonový malíček fenoménem dnešní doby?

Pokud tímto způsobem držíte smartphone i vy, patrně také trpíte na takzvaný „smartphonový malíček“. Ten poznáte jednoduše pohledem na nejkratší prst na vaší ruce, konkrétně na místo, kde máte často odloženou hranu telefonu. Právě v tomto místě se totiž po čase začne tvořit viditelná prohlubeň, neboť neustálým namáháním se zde vytváří stále se zvětšující mozol. Ačkoli se pro mnohé z nás jedná jen o estetickou záležitost, časem může přerůst i v nepříjemné zdravotní komplikace.

Smartphonový malíček
Pokud takto vypadá váš malíček, máte zaděláno na potenciální problém

Malíček je důležitou součástí ruky a představuje asi třetinu síly úchopu. Pokud dojde ke ztrátě jeho funkčnosti, nebo k jeho nadměrnému namáhání, může se objevit řada příznaků, zejména pokud je příčinou „smartphonový malíček“. Kromě dočasné prohlubně na boku malíčku se může objevit bolest, necitlivost a ztuhlost prstu a ruky. „Tyto příznaky jsou důsledkem nadměrného používání, dlouhodobého podpírání váhy smartphonu malíčkem a špatné ergonomie ruky, zápěstí a lokte,“ uvedl ortoped Daniel J. Gittings, MD z Hoag Orthopedic Institute.



zavislost na telefonu nomofobia midjrny



Nepřehlédněte

Jste závislí na telefonu? Pokud toto děláte každý den, nejspíše ano

Studie z roku 2024 zjistila, že 60 % častých uživatelů smartphonů trpí bolestmi rukou a malíčku. Pokud je to i váš případ, nebo pokud máte obavy, že se u vás tento problém může brzy vyskytnout, existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste ulevili ruce a prstům. Tím nejpřímějším řešením je pochopitelně omezení využívání chytrého telefonu, které je ovšem pro mnohé z nás v praxi nepředstavitelné. Pokud čas strávený na telefonu nemůžete či nechcete omezit, alespoň při jeho používání střídejte ruce, případně využívejte i jiných typů úchopu.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Chytré hodinky Amazfit T-Rex 3 Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro recenze: odolné hodinky se skvělou výdrží i cenou
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 20:15
0
Izraelský důstojník s iPhonem v ruce (ilustrační obrázek)
Android u vojáků? Izrael říká ne a prosazuje iPhone z důvodu bezpečnosti
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 19:30
2
Smartphone Xiaomi Redmi Note 14
Xiaomi má předvánoční trhák. Nejlevnější telefon se 108Mpx foťákem jen za 2 490 Kč
PR článek
PR článek PR článek včera 18:28
Logo Netflixu na televizi
Netflix potichu zaříznul oblíbenou funkci. Možná jste ji používali i vy
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 18:00
0

Kapitoly článku