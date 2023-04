Jste závislí na telefonu? Pokud toto děláte každý den, nejspíše ano

Závislost na mobilním telefonu je ve 21. století vážná věc, která trápí až polovinu populace

Bojovat s ní můžete buď odborně (psychoterapií), anebo vlastní vůlí

Mobilní telefon se stal až moc osobní záležitostí pro nás všechny. Už dávno nejde jen o nástroj pro komunikaci, mnohem častěji jej používáme pro zábavu. Na telefonu ale může poměrně snadno vzniknout závislost, které se velmi těžko zbavuje. Je závislost na mobilu vážné téma a jak poznat, pokud i vy jí trpíte?

Závislost na telefonu kazí zdraví

Závislost na mobilním telefonu, také často označováno jako nomofobie (z anglického „NO MObile phobia“), je skutečnou poruchou, která zasahuje psychiku i fyzickou stránku člověka. Vědci se shodují na tom, že závislostí tohoto typu může trpět až 53 % všech uživatelů smartphonů, což je dnes drtivá většina populace.

Existuje odborný konsenzus, že časté používání smartphonu fyzicky proměňuje mozek. Chronické používání telefonu může způsobit i další fyzické neduhy, jako je dysfunkce GABA (neurotransmiteru v mozku) a úbytek šedé hmoty mozkové, které jsou ve vysoké míře spojeny s poruchami způsobenými užíváním návykových látek.

Dále vede k poruchám spánku, zhoršené koncentraci, problémům s fantazií, stresu, nejistotě a přispívá též k poklesu sebevědomí. Známe také potenciální fyzická rizika, jako je třeba bolest zad a za krkem z věčného ohýbání, popřípadě degradace zraku. Odborníci tvrdí, že v roce 2050 budou trpět krátkozrakostí skoro 2 miliardy lidí a svůj podíl na tom budou mít i telefony a všudypřítomné displeje.

Jak poznat závislost?

Jak může každý z vás rozpoznat, zdali trpí zmíněnou nomofobií, tedy patologickou závislostí na svém mobilním telefonu? Prvním příznakem, kterého byste si měli všimnout, je nutkavý pocit vzít mobil do ruky, když zrovna děláte něco jiného – pracujete, jíte, sledujete televizi nebo například sedíte na toaletě.

K dalším příznakům nezdravé závislosti na vašem mobilním telefonu může například patřit:

občas se podíváte na displej telefonu jen tak, aniž byste otevřeli jakoukoliv aplikaci

se smartphonem uléháte do postele a s ním také vstáváte

fantomové vibrace – myslíte si, že mobil vibruje, i když ne

prokrastinujete na telefonu během pracovní doby, nebo i místo spánku

nezvládáte se najíst bez toho, aniž byste u toho používali mobil

při komunikaci s lidmi ztrácíte soustředění, raději byste byli na telefonu

velkou část vašeho volného času zabírá bezduché prohlížení sociálních sítí na vašem smartphonu

lidé vám často říkají, že „jste pořád na telefonu“

lžete sami sobě o tom, že váš problém není zase tak velký

Obrovskou součástí závislosti na mobilním telefonu je fenomén 21. století jménem FOMO, tedy fear of missing out (strach, že o něco důležitého přijdete). Právě kvůli němu máte nutkání neustále kontrolovat mobil, jestli vám nepřišla notifikace, jestli se po vás někdo neshání a podobně. Představa víkendu na chatě v horách, bez přístupu k internetu, je pro vás velmi stresující.

Jak se závislosti zbavit?

Nomofobii, stejně jako jakoukoliv jinou fobii s přesahem do závislosti, vám může pomoci vyřešit odborník se zaměřením na kognitivně-behaviorální terapii či psychoterapii. Pokud to budete chtít zvládnout bez odborné pomoci, bude vás to stát hodně energie a sil.

Zdravá silná vůle pravděpodobně stačit nebude – u mobilního telefonu totiž moc dobře nefunguje totální odstřižení. To protože mobil v běžném životě potřebujete – pro komunikaci s nejbližšími, řada lidí i pro práci a podobně. To, čeho vy potřebujete docílit, je zbavit se závislosti na telefonu, tedy omezit jeho používání ve volném čase.

Určitě by vám mohla pomoci regulace notifikací, respektive režimy soustředění, které v nejnovějších verzích nabízí iOS i Android. Ty jednoduše utlumí notifikace, které v danou chvíli nejsou důležité. Rovněž pomáhá nastavit si omezení času stráveného na mobilu. Stanovte si, že několik dní budete na mobilu trávit o 30 minut méně. Laťku postupně zvyšujte.

Zároveň lze doporučit, abyste si nastavili časový harmonogram, kdy už je pro vás telefon „no go“. Například po 20. hodině večer už na mobil nesahejte a ideálně jej nechte přes noc v jiné místnosti než v ložnici. Pokud vám bude chybět budík, využijte ten na hodinkách, anebo si pořiďte originální budík na baterie, který tuto funkcni telefonu zastane.