V Česku vzniká unikátní dokumentární film Dopamin. Varovat má před závislostí na telefonu

Na crowfundingové platformě HitHit byla spuštěna kampaň na podporu dokumentárního filmu s názvem Dopamin: mobilní zombie, zkoumajícího odvrácenou stránku sociálních sítí či obecněji online světa. Tou je závislost, která prý může mít podobné důsledky jako užívání drog. Cílová částka projektu je 730 tisíc korun, v tuto chvíli je vybrána více než pětina a do konce kampaně zbývá ještě přes měsíc.

Film podle anotace ke kampani vzniká proto, že v Česku se tomuto problému nevěnuje dostatečná pozornost, a jeho smyslem je v „syrové, nezkrášlené formě“ ukázat, kam až může „dopaminová“ závislost na sociálních médiích zajít. Co prý začíná „lehčími“ syndromy jako nervozita či podrážděnost, může skončit depresemi, agresí a vyvrcholit pokusy o sebevraždu.

Anotace uvádí i některá zajímavá čísla o online světě, např. že v Česku kvůli používání telefonu za volantech dojde ročně k 10 tisícům dopravních nehod, že ročně kvůli pořizování si selfie fotografií zemře za rok ve světě více než 100 lidí, že u nás má přes dva a čtvrt milionu lidí účet na Instagramu, přičemž největší podíl – zhruba 32 % – tvoří mladí ve věku 18–24 let, nebo že sociální média podle výzkumů mohou primárně za to, že v posledních osmi letech se o 170 % zvýšila míra duševních problémů u dívek ve věku 10–14 let.

Film se bude promítat v rámci osvětové kampaně na českých školách, protože právě děti a dospívající jsou, pokud jde o náchylnost k závislosti na online světě, nejohroženější skupinou. Pokud se vám námět filmu líbí, můžete jej podpořit právě na portále HitHit.