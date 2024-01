Máte iOS 17.3? Tuhle funkci určitě zapněte jako první

iOS 17.3 přináší jen pomálu opravdu velkých novinek

Jednou z nich je však ochrana odcizených zařízení

Doporučujeme si tuto funkci zapnout, může se vám hodit v tu nejméně příjemnou chvíli

V pondělí večer došlo k oficiálnímu vydání veřejné verze iOS 17.3. Dlouho připravovaná aktualizace přináší několik dílčích novinek, třeba sdílené playlisty v Apple Music, ale také jednu velmi důležitou bezpečnostní vychytávku. Jmenuje se Ochrana odcizených zařízení a radíme vám jediné: určitě si ji zapněte.

Zabezpečení v iOS 17.3

Funkce byla dostupná již ve veřejné i vývojářské betaverzi, ale dosud jsme se jí blíže nevěnovali. Apple údajně přinesl tuto speciální ochranu kvůli zvýšené frekvenci případů krádeží iPhonů. Zločinci si na veřejných místech (třeba v baru) vyhlédli oběť, vypozorovali přístupový kód k odemčení displeje a pak i tímto způsobem jednoduše odcizili z telefonu důležitá data, hůře i peníze z bankovního účtu.

Na to konto Apple přišel s funkcí Ochrana odcizených zařízení. Co to v praxi znamená? Jakmile se iPhone ocitne mimo známou lokalitu (nejčastěji domov nebo práce), uzamkne displej vyšším stupněm zabezpečení. To znamená, že nebude stačit znát přístupový kód, ale bude třeba prokázat se i biometrikou (Face ID nebo Touch ID).

Jak zapnout ochranu odcizených zařízení?

Zároveň na takto uzamčeném iPhonu nebude možné provádět zásadní změny nastavení zabezpečení. Například nepovolaná osoba nebude mít šanci v krátkém sledu deaktivovat Face ID a změnit přístupový kód pro odemčení mobilu. Funkci si aktivujete velmi jednoduše:

Na iPhonu s iOS 17.3 přejděte do Nastavení Vyberte možnost Face ID a kód, popřípadě Touch ID a kód Zadejte svůj PIN kód pro odemčení telefonu Najděte funkci Ochrana odcizených zařízení a ťukněte na „Zapnout ochranu“

Apple ještě poznamenává, že „chcete-li zapnout ochranu odcizeného zařízení, musíte použít dvoufaktorové ověřování pro své Apple ID a na iPhonu nastavit nebo povolit následující: heslo zařízení; Face ID nebo Touch ID; aplikaci Najít a Významná místa (polohové služby)“.

Jde o víceméně pasivní nastavení v telefonu, které nijak neovlivní chod vašeho zařízení při běžném provozu. Nicméně pokud se vám stane, že bude váš iPhone odcizen, rozhodně budete rádi, že jste si tuto funkci zapnuli a snížili tím riziko odcizení klíčových dat z vašeho telefonu.