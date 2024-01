Bojíte se, že vám ukradnou iPhone? Zapněte si tuto funkci, zabere to 5 sekund

Pokud iPhone ztratíte, nebo vám ho ukradnou, můžete alespoň sledovat jeho polohu

Doporučujeme však provést několik úprav nastavení, abyste zlodějům neulehčili práci

Pořádné zabezpečení obrazovky by měla být první věc, kterou byste u nového mobilního telefonu měli nastavit. Ať už jde o 4–6místný kód, delší šifru, znak nebo jiný způsob ochrany, ideálně ještě podtržen kvalitním biometrickým ověřením. Někdy ale ani to nemusí pomoct, zloději mají své triky. Ukážeme vám jeden takový a hlavně poradíme, co udělat, abyste se vyhnuli možným rizikům.

Tuto radu sdílel na síti X David Hořínek, který často dává tipy na užitečné funkce telefonů Apple. Tento konkrétní se týká všech iPhonů. V nastavení telefonu si vypněte možnost vysunutí ovládacího centra při zamčené obrazovce. Proč?

Pokud se vám podaří telefon ztratit, popřípadě vám bude odcizen, rádi byste se pomocí služby Najít v rámci iCloud dozvěděli, kde se telefon nachází. Polohové služby lze však jedním tlačítkem vypnout i při zamčeném telefonu, a to aktivací letového režimu.

Jak vypnout ovládací centrum na zamčené obrazovce?

Zamiřte do Nastavení a vyberte možnost Face ID a kód Zadejte váš bezpečnostní kód, abyste mohli provést změnu nastavení Zde si deaktivujte Ovládací centrum – pokud tedy budete chtít roletku s nastavením vytáhnout, budete muset zadat kód či se ověřit pomocí Face ID

Samozřejmě platí, že musíte mít zapnuté polohovací služby, a především pak lokalizační funkci Najít. Díky té můžete pomocí vzájemné komunikace mezi Apple produkty vidět, kde se vaše zařízení nachází, i když je třeba vypnuté. Do ztraceného přístroje pak můžete vyslat zvukový signál, anebo na dálku odstranit všechna data. Jak zapnout funkci Najít?

Jak na iPhonu zapnout funkci Najít?

Zamiřte do Nastavení a úplně nahoře klikněte na váš profil Apple ID Vyberte Najít a pak hned nahoře Najít iPhone Zde zkontrolujte, že máte zapnuté funkce Najít iPhone a Síť služby najít Libovolně můžete aktivovat i poslední možnost, při které iPhone odešle data o své poslední poloze, když mu dojde baterie

Funkce samozřejmě není všespásná. Zloděj, který vám telefon či jiné zařízení odcizil, pořád může telefon vypnout. Výsledek bude zhruba stejný – i ve vypnutém stavu, i v režimu letadlo telefon stále vysílá Bluetooth signál, aby mohl sdílet alespoň kusé informace o aktuální poloze. Toto funguje u všech modelů od iPhonu 11.