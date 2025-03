Máte Galaxy Z Flip? S One UI 7 na vnějším displeji spustíte libovolnou aplikaci

Samsung chystá v rámci One UI 7 změnu týkající se využití vnějšího displeje u Galaxy Z Flip

Zjednoduší instalaci modulů pro rozšíření možností přizpůsobení

Aktuálně si musejí uživatelé moduly Good Lock a MultiStar vyhledat sami

Ohebným telefonům dominuje jihokorejský gigant Samsung, což ovšem neznamená, že jeho skládačky jsou nejlepší na trhu. Jistě, v celkovém součtu se patrně jedná o to nejlepší, za co můžete utratit své peníze, nicméně v dílčích aspektech jeho smartphony často překonává dravá konkurence. Jedním z těchto aspektů je i vnější displej u ohebných véček Galaxy Z Flip. Zatímco konkurenční značky se nebojí přinést i na menší rozměry plnohodnotný zážitek z používání, Samsung se v tomto ohledu spíše drží zpátky.

Samsung chystá vstřícný krok směrem k uživatelům

To by se mělo alespoň částečně změnit. S příchodem One UI 7 sice Samsung neotevře možnosti pro menší vnější displej tak, jako to udělali někteří konkurenti, ale pokusí se jej zpřístupnit v maximální možné míře všem uživatelům.

Pokud totiž v současné době nechcete na vnějším displeji spouštět jen omezené množství aplikací a chcete mít k dispozici více možností přizpůsobení, bylo potřeba absolvovat poměrně kostrbatý proces, který zahrnoval instalaci a konfiguraci modulu Good Lock a MultiStar, což pro méně zkušeného uživatele není zrovna procházka růžovým sadem.

Nadstavba One UI 7 proto přidává nové tlačítko, které uživatelům jasně sděluje, že si mají stáhnout moduly Good Lock a MultiStar, aby na vnějším displeji smartphonů Galaxy Z Flip (s podporu až pro Flip 5) získali možnost spouštět více aplikací. Tato možnost se zobrazí v nabídce, kde mohou uživatelé povolit nebo zakázat aplikace, které Samsung oficiálně schválil pro spuštění na vnějším displeji.

Ačkoli tato možnost neřeší samotnou podstatu problému, který s možnostmi vnějšího displeje uživatelé mají, i tento malý krok může výrazně pomoci. Optimálním řešením by bylo, kdyby firma ze Soulu umožnila na svých zařízeních spouštět jakékoli aplikace, stejně jako to umožňuje například Motorola, nicméně pozice Samsungu se dá pochopit vzhledem k tomu, že jejich uživatelská základna je mnohem větší a tudíž i zodpovědnost za co nejlepší zážitek je trochu jiná. Třeba se ale blýská na lepší časy.