Masivní upgrade pro PlayStation 5! Prvotřídní zvuk a podpora obřích SSD

Konzole PlayStation 5 obdrží v následujících měsících velkou softwarovou aktualizaci

Ta zahrnuje například podporu pro Dolby Atmos či až 8TB SSD

Nejeden hráč jistě řeší otázku, která herní konzole je lepší. Na tu si každý musí odpovědět sám, avšak pokud jste se již rozhodli pro tým z japonských ostrovů, máme pro vás dobré zprávy. Sony aktuálně mezi betatestery vypouští novou verzi softwaru, který přidává několik velmi užitečných vylepšení. Mezi ty nejvýraznější patří kupříkladu podpora prvotřídního zvuku Dolby Atmos nebo možnost nainstalovat do konzole M.2 SSD o kapacitě neuvěřitelných 8 TB.

V hlavní roli větší paměť a lepší zvuk

Již zmíněný Dolby Atmos doplní Tempest 3D AudioTech z dílny Sony a bude k dispozici jak pro hry, tak i v rámci aplikací třetích stran, jako je Netflix. Povolení dvojnásobné paměti oproti současnému maximu (4 TB) je rovněž vítaná změna, avšak minimální požadavky, jako je třeba rychlost 5500 MB/s a vyšší, zůstávají nadále zachovány. Přesto se rozšíří možnosti především pro náročnější hráče, pro které může být prostor 4 TB jednoduše málo, vzhledem ke stále se zvětšujícím nárokům nových her.

Několik novinek se týká také uživatelského prostředí. Nově lze kupříkladu vypnout zvuk při zapínání a vypínání konzole, případně upravit jeho hlasitost. Můžete také povolit haptickou odezvu ovladače DualSense při procházení v uživatelském rozhraní, pakliže vám tato možnost chyběla. Pro hraní s malými dětmi lze nově využít druhý ovladač v takzvaném asistenčním režimu, kdy můžete malému hráči vypomoci například s těžkou pasáží, aby hra nebyla zbytečně frustrující, a zároveň neměl pocit, že jste kompletně převzali otěže hry.

Vylepšení se dočkaly také sociální aspekty konzole. Nově můžete přizvat hráče do uzavřené party bez nutnosti je přidat do skupiny a také rozesílat pozvánky do otevřené či uzavřené party celým skupinám, nikoli jen jednotlivcům. Než se připojíte ke skupině, můžete nyní vidět náhled obrazovky, kterou někdo sdílí, podobně jako v případě Discordu. Třešničkou na dortu je možnost reagovat na zprávy skrze emoji. Pokud chcete novinky vyzkoušet už nyní, můžete se přihlásit k betatestování na oficiálních stránkách. V opačném případě stačí počkat několik týdnů či měsíců, než bude k dispozici hotová verze pro všechny uživatele.