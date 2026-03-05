Masivní update pro Pixely: přidává počítačový režim a spoustu dalších vylepšení

- Google tento týden uvolnil březnový balíček vylepšení pro zařízení Pixel
- Smartphony Pixel lze nově připojit k monitoru a používat jako počítač
- Vylepšeno bylo i obrázkové vyhledávání Circle to Search
- Nové funkce získávají i hodinky Pixel Watch
Google v tomto týdnu vypustil březnový „Pixel Drop“, tedy balíček, který obohacuje smartphony Pixel o nové funkce. Zatímco obvykle tyto měsíční aktualizace přinášejí méně viditelné drobnosti, tentokráte nás Google mile překvapil – některé z nových funkcí by neudělaly ostudu ani v nové verzi Androidu.
Smartphony Pixel dostávají desktopový režim
Pravděpodobně největší novinkou je uvolnění desktopového režimu, který byl dosud přístupný pouze jako experimentální funkce vyžadující aktivaci ve vývojářských možnostech. S březnovým Pixel dropem desktopový režim dostávají smartphony Pixel 8 a novější (včetně skládaček a tabletu Pixel Fold).
Desktopový režim na smartphonech Google Pixel funguje podobně jako prostředí DeX na smartphonech Samsung, koneckonců korejská firma se prý na vývoji prostředí od Googlu podílela. Používání je podobně snadné – stačí smartphone připojit k USB-C portem k monitoru (napřímo nebo přes redukci/rozbočovač portů), načež se na displeji monitoru objeví počítačové prostředí podobné Windows, tedy se spodním panelem a možností používat jednotlivé aplikace v oknech.
Pokud vás zajímají podrobné zkušenosti s tímto režimem, doporučujeme přečíst náš článek ze září loňského roku, kdy jsme tuto (tehdy ještě experimentální) novinku vyzkoušeli na Pixelu 10.
Ještě lepší Circle to Search
Google se také pustil do rozšiřování schopností funkce Circle to Search. Ta nově umí rozpoznávat více objektů na obrázku, a díky funkci „Find the Look“ dokáže rozložit zakroužkovaný outfit na jednotlivé kusy oblečení. A pokud se vám nějaký z vybraných kousků líbí, můžete si jej rovnou virtuálně vyzkoušet přímo na sobě. Tyto funkce jsou omezené pouze na nejnovější Pixely 10.
Gemini, objednej mi jídlo
Google také naučil AI asistenta Gemini pracovat za uživatele – umí například objednat jídlo, rezervovat sdílenou jízdu apod. Asistent přitom tyto funkce neumí obsloužit sám o sobě, ale činí tak na pozadí přímo ve vašich aplikacích.
Gemini rovněž umí proaktivně vyhledávat vhodné restaurace – stačí se v konverzaci jenom zmínit o jídle, a okamžitě dostanete návrhy na restaurace, aniž byste museli opustit chat (pouze pro Pixely 10).
Widget At Glance se učí nové věci
Oblíbený widget At Glance je opět o něco chytřejší. Nově poskytuje informace o zpoždění vašich spojů, ukazuje skóre zápasů v reálném čase nebo ukazuje vývoj ceny akcií vašich oblíbených společností.
Now Playing jako samostatná aplikace
Funkce pro rozpoznávání hudby má nově svoji vlastní aplikaci, která poskytuje přehled ke kompletní historii vyhledávání. Aplikaci si můžete stáhnout z následujícího odkazu.
Vzhled a personalizace
Na smartphonech Pixel byla rovněž rozšířena možnost personalizace, přibylo pět nových témat generovaných umělou inteligencí, které dodají tapetě a ikonám jednotný vzhled.
Novinky pro hodinky
Google s posledním Pixel dropem vylepšil i hodinky běžící na platformě Wear OS. Hodinky například umí nově chránit telefon – okamžitě posílají upozornění, jakmile se od něj vzdálíte a automaticky ho zamknou. Zrychleno bylo i ověření totožnosti uživatele.
Přímo z hodinek lze také nově hledat ztracené věci skrze funkci Find Hub přímo na hodinkách – hledané předměty lze přímo z hodinek „prozvonit“, a pokud nejsou v dosahu Bluetooth, mohou vás k nim novinky dovést. S hodinkami lze rovněž nově platit i bez otevření aplikace Peněženka. Majitelé hodinek Pixel Watch 3 se mohou těšit na nová jednoruční gesta z novějších Pixel Watch 4.
Nové funkce pro zařízení Google Pixel jsou dostupné již dnes, stačí si nainstalovat nejnovější OTA aktualizace.