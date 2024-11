Máme jízdní řád One UI 7! Uživatelé tohoto modelu se dočkají už za dva týdny

Do konce roku korejský Samsung už žádné hardwarové novinky neplánuje. Přesto mají uživatelé jeho telefonů důvod k radosti. Unikl totiž plán aktualizací na první beta verze systému Android 15 s nadstavbou One UI 7. A vypadá to, že majitelé telefonů Galaxy S24 se mohou těšit už za dva týdny.

Původní předpoklad pro vydání beta verze One UI 7, který sdílel ostřílený tipér @UniverseIce, se úplně nevyplnil. Podle jeho odhadu totiž aktualizace měla dorazit v druhé polovině listopadu. Zatím se tak ale nestalo a část zákazníků je stále v očekávání.

S novými informacemi přišel na síti X korejský leaker @FamilyTaes, který informuje o novém plánu pro vydávání aktualizace One UI 7 pro jednotlivé vlajkové modely. Podle jeho informací bude logicky první na řadě Galaxy S24, a to již v prvním prosincovém týdnu, tedy za 14 dní.

O 2–3 týdny poté bude následovat veřejná beta pro uživatele modelů Galaxy S23, nejspíš včetně levnějšího modelu Fan Edition. Telefony z řady Galaxy S22 dostanou betu pravděpodobně až v příštím roce, jestli vůbec. U modelů Galaxy S21 se s beta verzí nepočítá. Ostrou aktualizaci však v příštím roce bezesporu dostanou také, stejně jako modely Galaxy A a skládačky Galaxy Z, které také nedostanou příležitost v beta testu.

OneUI 7 beta for S24 series will start in December (first week)

S23 series is still atleast 2~3 weeks away

S22 series idk if it'll even get beta this year or not

S21 series definitely won't get any beta

Beta program will be 2 months long and stable is expected in February 🥱

— NMPS (@FamilyTaes) November 21, 2024