Samsung ladí poslední mouchy v One UI 7. Jako první se dočkala řada Galaxy S23

Jihokorejský gigant aktivně pracuje na dokončení nadstavby One UI 7.0

V současné době probíhá interní testování na řadě Galaxy S23

Plnohodnotné verze bychom se měli dočkat začátkem příštího roku

Ačkoli mezi nejočekávanější události z pohledu uživatelů a fanoušků značky Samsung patří bezesporu začátek roku, kdy jihokorejský gigant představuje nové vlajkové modely z řady Galaxy S, mnohem více uživatelů se těší na představení nové verze nadstavby One UI, která patří mezi ty nejpokročilejší na trhu. Samsung totiž zvládl výchozí prostředí Androidu obohatit o spoustu užitečných funkcí, jenž usnadňují řadě majitelů telefonů Galaxy život. Navíc nová verze systému není omezena jen na nejnovější modely, ale dočkají se ji i majitelé předchozích generací vlajkových lodí, či majitelé telefonů nižších řad.

One UI 7 už se pilně testuje

Původně měl gigant ze Soulu začít s testováním One UI 7 už před pár měsíci, nicméně potýkal se s nespecifikovanými problémy, které jej donutili testování výrazně odložit. Podle dostupných informací se už v hlavním městě Jižní Koreje pilně testuje – řada Galaxy S23 obdržela první interní beta verzi One UI 7, což dokazují nové výpisy na serverech firmwaru Samsungu. Nová beta sestavení s označním S918BXXU7DXKM, S918BOXM7DXKM a S918BXXU7DXKM projdou nejprve testováním uvnitř společnosti, než je Samsung uvolní do otevřeného beta kanálu.

Finální verze se mezi prvními pochopitelně dočkají majitelé nejnovějších vlajkových modelů z řady Galaxy S25, která by se měla objevit na pultech obchodů už začátkem roku 2025. Mezi dalšími se mohou těšit majitelé současné generace Galaxy S24 a skládaček Galaxy Z Fold 6 a Galaxy Z Flip 6, přičemž následovat bude řada Galaxy S23. Z vlajkových modelů by One UI 7 měli obdržet i majitelé zařízení Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3/Flip 3 či nižších řad, jako Galaxy A14/A15/A15.