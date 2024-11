Čekání na betu One UI 7.0 je u konce! První ochutnávka Androidu 15 je doslova za rohem

Poslední informace naznačují, že první beta One UI 7.0, postaveného na Androidu 15, by měla dorazit již příští týden

Samsung vydání beta verze několikrát odložil, dle prvotních slibů měla dorazit již během léta

V počátku bude beta testování zpřístupněno majitelům nejnovější řady Galaxy S24, Evropa si bude muset počkat

V letošním roce si dává Samsung se spuštěním beta programu pro nejnovější verzi Androidu poměrně na čas. Původně uživatelům sliboval příchod první ochutnávky One UI 7.0 již v průběhu července. Poté však musel přehodnotit plány a jak jsme i my informovali, vydání několikrát odložil na pozdější termín. Nyní je však spuštění testování doslova na spadnutí a první zájemci se s největší pravděpodobností dočkají již příští týden.

Vyplatilo se čekání?

Již nějakou dobu kolovaly internetem spekulace, že by testování mělo být zahájeno přibližně v polovině listopadu. Prověřený a důvěryhodný leaker Ice Universe nyní predikuje, že k vypuštění bety One UI 7.0 do světa dojde již příští týden (po 17. listopadu), přičemž v první vlně se jako obvykle dočkají zřejmě jen uživatelé z Jižní Koreje a Spojených Států. Rozšíření do vybraných evropských států by mohlo následovat později, potvrzené ale v tuto chvíli nic není.

I predict that next week, after November 17th, One UI 7 Beta will start.

The first countries include South Korea and the United States. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) November 11, 2024

Dle všeho však alespoň tento rok čekání opravdu stálo za to a majitelé Samsungů se mají na co těšit. One UI 7.0 totiž přinese několik významných a pro uživatele nepřehlédnutelných novinek. Těšit se tak můžou například na novou sadu ikon, přepracovanou zamykací obrazovku, notifikační centrum oddělené od rychlého nastavení a mnoho dalšího. Celkově Samsung zapracoval na uživatelském rozhraní a zaměřil se na plynulost a komfort při používání telefonu jednou rukou, což je vítané.

Příští týden se mimo jiné koná i další významná událost. Ve čtvrtek 21. listopadu pořádá korejský gigant Samsung Developer Conference Korea 2024 (SDC24), tedy vývojářskou konferenci, kde by potenciálně mohl některé novinky názorně demonstrovat.