Čekáte na betu One UI 7? Samsung ji opět odložil

Jihokorejská společnost Samsung měla v těchto dnech zveřejnit beta verzi nadstavby One UI 7

Podle informací serveru SamMobile nicméně opět došlo k odkladu, tentokrát na září

Testování One UI 6.1.1 by se ovšem mělo rozšířit i do dalších zemí

Beta program testující nadstavbu One UI 7 postavenou na Androidu 15 měl být původně spuštěn v červenci, nicméně koncem minulého měsíce zařadil Samsung zpátečku a své plány přehodnotil. Důvodem, proč technologický gigant proces odložil, je pravděpodobně to, že společnost dala přednost aktualizaci One UI 6.1.1 před testováním nové verze. Podle informací serveru SamMobile měla být betaverze nadstavby One UI 7 od Samsungu spuštěna během třetího týdne v srpnu, tedy přibližně mezi 19. až 25. srpnem 2024, nicméně zatím se tak nestalo.

Samsung opět odložil betu One UI 7

SamMobile nyní sdílel informaci o dalším odkladu na sociální síti X (dříve Twitter), přičemž podle jejich zdrojů přeložil jihokorejský gigant testování One UI 7 na příští měsíc, tedy září. Jednu pozitivní zprávu nicméně příspěvěk SamMobile obsahuje, konkrétně skutečnost, že testování One UI 6.1.1 se rozšíří do dalších zemí, ačkoli bohužel nevíme, kterých států se to týká.

[UPDATE] In the upcoming days, the rollout of One UI 6.1.1 will be extended to many more countries! 🎉 The One UI 7 beta/Android 15 has been postponed to September. 🗓️ #OneUI #Android15 #OneUI7 — SamMobile – Samsung news! (@SamMobiles) August 21, 2024

Samsung zatím neoznámil vydání aktualizace One UI 6.1.1 pro jiná zařízení, než Galaxy Z Fold 6 a Z Flp 6. Sice se objevují informace o dostupnosti aktualizace pro Galaxy A34, nicméně ty se zatím nepodařilo potvrdit. Samsung obvykle upozorňuje na nové verze uživatelského rozhraní One UI prostřednictvím tiskových zpráv, nicméně doposud jsme žádné takové oznámení o aktualizaci neobjevilo. Co vedlo Samsung k odložení beta verze tentokrát je otázkou, nicméně doufáme, že je to tentokrát již naposledy.