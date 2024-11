Máme první obrázky a video z One UI 7.0! Samsung chystá výrazné designové změny

Prostředí One UI 7.0 přinese na telefonech od Samsungu významnou designovou proměnu

Systém dostane nové ikonky, plynulejší animace a přepracovanou domovskou i zamykací obrazovku

Samsung se rovněž zaměří na funkce využívající umělou inteligenci

Google vydal letošní Android později než v minulých letech, a tak je jeho adopce zatím velmi opatrná. Některé smartphony se výrobcům podaří aktualizovat do konce letošního roku, významnější část se dočká Androidu 15 až v roce 2025. Do druhé škatulky budou zřejmě spadat i všechny telefony od Samsungu – zatímco v minulých letech patřil korejský gigant z hlediska rychlosti aktualizací ke špičce, tentokráte si dává na čas. Pravděpodobně za to může velký seznam změn v nadcházející verzi prostředí One UI.

One UI 7.0: upravený vzhled a plynulejší notifikace

Prostředí One UI patří ve světě Androidu k těm povedenějším, sedmá generace přinese několik významných vylepšení. Samsung osvěží design novou sadou ikon a několika novými prvky na domovské a zamykací obrazovce.

V One UI 7.0 také dojde k oddělení notifikačního centra od přepínačů rychlého nastavení, zaveden bude i nový prvek pro rychlé ovládání vybraných aplikací na zamykací obrazovce. Podle zveřejněného videa bude mít podobu oválného překryvného widgetu, skrze který půjde ovládat například přehrávač hudby, stopky nebo záznam hlasu. Samsung také dramaticky zvýší plynulost animací, což je oblast, ve které prostředí One UI dosud nijak zvlášť neexcelovalo.

New One UI 7 Animations both Widget and App Animations are Non Linear and Parallel 😍😍 Credits: @UniverseIce pic.twitter.com/rMNhstZEKA — Khaled 🍉 (@TechKhaled_) October 30, 2024

Rodičovská kontrola a AI úpravy fotografií

Prostředí One UI 7.0 také zavede nové funkce rodičovské kontroly. Rodiče budou moci dětem povolovat nebo zakazovat přístupy k vybraným webovým stránkám a aplikacím, a také budou moci sledovat v reálném čase jejich polohu bez nutnosti doinstalovávat jiné aplikace třetích stran.

Samsung se také chystá vylepšit funkce fotoaparátu. Funkce Live Effect bude moci přidávat do snímků hloubku, funkce AI Portrait se zase dočká širších možností pro změnu stylu portrétních snímků. Přítomna bude i řada efektů generovaných umělou inteligencí pro účely prezentace snímků na sociálních sítích.

Nástroj Pro Visual Engine zase zpřístupní funkci AI Zoom pro pořizování kvalitních přiblížených snímků (i 100×). Vylepšena má být i funkce Sketch to Image, která generuje obrázky na základě základních náčrtů.

V prostředí One UI 7.0 se rovněž objeví vylepšená funkce Circle to Search, která se kromě vyhledávání podobných obrázků na internetu naučí i přímo řešit matematické rovnice.

Energetické skóre

Úprav se dočká i aplikace Samsung Health, která nově zavede pojem energetické skóre. Bude se jednat o číslo vyjadřující denní energetickou kondici s cílem motivovat uživatele k jeho zvyšování. Pro tyto účely bude aplikace poskytovat různé tipy. Tato funkce je již aktuálně dostupná v ohebných smartphonech Galaxy Z Fold 7 a Flip 7 ve spojení s hodinkami Galaxy Watch 7 a Ultra, s prostředím One UI 7.0 se rozšíří na další zařízení.

Kdy se dočkáme?

Samsung na nedávné výroční konferenci SDC pouze nadcházející verzi One UI oznámil, avšak bez jakýchkoliv detailů. Korejský gigant nicméně v tomto týdnu vypustil pozvánky na akci Samsung Developer Conference Korea 2024, což je událost, na které by mohlo být prostředí One UI 7.0 podrobně popsáno.

Událost je naplánovaná na 21. listopadu letošního roku, celkem na ní proběhnou 2 hlavní projevy a 29 dílčích relací, ve kterých se Samsung pochlubí inovacemi v oblasti umělé inteligence, zdraví, chytré domácnosti apod. Jeden ze dvou hlavních projevů se pak má věnovat zlepšování uživatelské zkušenosti se softwarem a ekosystémem Samsungu, což by mohlo zahrnovat i krátkou ukázku prostředí One UI 7.0, možná i doprovozenou informacemi o veřejném beta testu. Dostupnost ostré verze One UI 7.0 očekáváme až v příštím roce, s nadcházející řadou Galaxy S25 navíc údajně dorazí vylepšená desetinková verze One UI 7.1.