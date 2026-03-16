MacBook Neo je nejopravitelnější počítač Apple v novodobé historii

- Redakce iFixit rozebrala nový MacBook Neo
- Počítač si vysloužil překvapivě vysoké skóre opravitelnosti
- Cesta do útrob je jednouchá, stejně tak výměna baterie nebo klávesnice
Apple v minulém týdnu začal prodávat své březnové novinky, mezi nimi i počítač MacBook Neo. Tento notebook lze pořídit již za pouhých 16 990 korun (pro studenty jen 14 290 korun), naštěstí Apple zvolil kompromisy tak, aby u MacBooku Neo neomezoval základní funkčnost. Firma z Cupertina dokonce nešetřila na konstrukci – i jeho nejlevnější počítač se pyšní pevným hliníkovým šasi, které mu může leckterý „plasťák“ v podobné cenové hladině závidět. Rozborka navíc ukázala další výhody této konstrukce.
MacBook Neo je překvapivě snadno opravitelný
Všechny novodobé notebooky od Applu jsou nedobytné kovové pevnosti, u kterých je jakákoliv oprava svépomocí prakticky nemožná – baterie bývá přilepená, porty jsou obvykle nedílnou součástí základní desky, to samé platí i pro RAM a SSD. Na specializovaném serveru iFixit získávají MacBooky Air i Pro skóre opravitelnosti 1 až 4 z 10, což je podprůměrná známka.
MacBook Neo je na tom překvapivě mnohem lépe – ze stejné rozborky si odnesl skóre 6 z 10, což z něj činí nejopravitelnější MacBook za posledních 14 let. Apple si dal na konstrukci pořádně záležet, jednoduchá je například už samotná cesta do útrob stroje – stačí odmontovat 8 šroubků a odstranit spodní kryt. Není přitom potřeba žádné zahřívání, páčení nebo použití přísavek.
Po sejmutí krytu je jsou okamžitě přístupné porty, reproduktory, trackpad i baterie, přičemž právě akumulátor se stal hlavní hvězdou testu. Apple ji totiž k tělu počítače nepřilepil, ale osadil ji do snadno odmontovatelné vaničky uchycené 18 šrouby. Firma z Cupertina se pravděpodobně připravuje na nové nařízení EU o bateriích, které bude od příštího roku vyžadovat u mobilních produktů uživatelsky vyměnitelné akumulátory. Dá se tedy předpokládat, že výměna akumulátorů bude brzy snadná i u dalších jablečných produktů.
Vyměnitelná je překvapivě i klávesnice, kterou nově na svém místě nedrží nýty, ale šroubky. Je jich sice 41, což zvyšuje pracnost demontáže a montáže, ale jde to. V iFixit také nenašli žádné softwarové blokace při výměně originálních komponent, což u Applu (zejména u iPhonů) není samozřejmostí.
Slabým místem je tradičně paměti RAM a SSD, které jsou součástí čipu Apple A18 Pro a není možné je uživatelsky ani vyměnit, ani upgradovat. Před rozborkou je také zapotřebí vybavit se méně obvyklými pentalobe bity ke šroubováku. Oprava displeje je u MacBooku Neo možná, ale drahá – displej totiž tvoří jeden modul, takže jakákoliv prasklinka znamená výměnu celého panelu. V iFixit si rovněž všimli horšího těsnění, které by mohlo vést k dlouhodobému zanášení útrob.
I tak je ale MacBook Neo nejopravitelnějším novodobým notebookem od Applu a příslibem, že v budoucnu už jablečné počítače nebudou nedobytnými pevnostmi.