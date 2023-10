MacBook jako cenový trhák? Dočkáme se příští rok, tvrdí uznávaný informátor

Letos v září se objevila zpráva o tom, že Apple na příští rok chystá levný notebook určený do vzdělávacího sektoru. S touto informací přišel nepříliš spolehlivý server DigiTimes, tudíž její důvěryhodnosti nebyla přikládána příliš velká váha, nicméně chystaný příchod levného MacBooku nyní zmiňuje i o poznání přesnější informátor Ming-Chi Kuo.

Ming-Chi Kuo rozvířil spekulace o levnějším MacBooku v souvislosti s čerstvě oznámenou podzimní keynote, která se odehraje příští týden. Předpokládá se, že Apple na této události uvede několik nových počítačů, pravděpodobně s novým procesorem Apple M3. Z harmonogramu uvádění předchozích generací bychom očekávali představení základního modelu Apple M3, ovšem Ming-Chi Kuo nevylučuje ani příchod výkonnějších derivátů Pro a Max.

As far as I know, Apple attributes the significant decline in MacBook shipments in 2023 mainly to the limited M2 computing power upgrade. I believe this is why Apple may prefer to launch the M3 series MacBook Pro even when its production volume is still low rather than continue…

