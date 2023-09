MacBook pro všechny? Apple prý příští rok představí extrémně levný notebook

Apple prý připravuje levný studentský notebook

Šetřit se má mimo jiné na materiálu šasi

Představen by mohl být v druhé polovině příštího roku

Počítače od Applu nikdy nepatřily mezi cenově dostupná zařízení, přesto za sebou mají poměrně širokou základnu spokojených uživatelů. Příští rok by navíc mohlo dojít k jejímu rozšíření, neboť v Cupertinu údajně pracují na ještě levnějším počítači, než je současný MacBook Air.

Levný MacBook pro školy

Informace o levnějším MacBooku přinesl server Digitimes odvolávající se na zdroje z dodavatelského řetězce. Chystaný počítač má být určený do vzdělávacího sektoru, kde by měl konkurovat levným Chromebookům. Nižší ceny by Apple mohl docílit několika opatřeními, spekuluje se například o jiných materiálech těla, byť minimálně zevnějšku má šasi zůstat kovové. Ušetřit by se dalo i na displeji nebo na interních komponentách, Apple by například mohl použít starší čipsety.

Aktuálně nejlevnějším počítačem v nabídce americké firmy je MacBook Air s čipem Apple M1, jehož oficiální cena na českém trhu startuje na 30 tisících korunách. S ní Apple nemůže konkurovat Chromebookům nebo levným počítačům s Windows, které si postupně podmaňují americké školství – Microsoft například před dvěma roky představil studentský notebook Surface Laptop SE s cenou 249 dolarů (asi 6 800 korun s DPH).

Firma z Cupertina sice poskytuje studentům a zaměstnancům škol různé slevy, i s nimi jsou ale ceny jablečných produktů násobně vyšší než u konkurence. Více než počítače se Apple snaží prosazovat ve školství tablety iPad, avšak i ty za levnými počítači zaostávají. Prodeje Chromebooků přitom v posledních letech strmě rostou, podle Digitimes Research jich bylo v roce 2019 na trh dodáno 13,9 milionů, v roce 2020 už to bylo 30,4 milionů a v roce 2021 dokonce 33,5 milionů.

A kdy se má připravovaný „levný“ MacBook dostat na trh? Digitimes tvrdí, že hlavní dodavatelé Foxconn nebo Quanta Computer zatím žádnou velkou aktivitu nevyvíjejí, tudíž bychom se měli dočkat nejdříve v druhé polovině příštího roku. Anebo vůbec, koneckonců server Digitimes nemá z hlediska úniků zrovna velkou procentuální úspěšnost, a jiné zdroje zatím příchod levnějších jablečných počítačů nepredikují.