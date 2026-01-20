Má jen 6 mm a vypadá skvěle. Přesto je nová powerbanka od Xiaomi velkým zklamáním

- Xiaomi představilo novou kompaktní powerbanku
- Na první pohled vypadá výborně nejen díky svému tenkému tělu
- Má bohužel jeden malý, ale důležitý háček, který může případné zájemce odradit
Xiaomi platí za velkého výrobce nejen telefonů a chytré elektroniky obecně, ale má i velmi široké portfolio příslušenství a doplňků. Čínská značka nyní představila skvěle vypadající powerbanku, která má ale jeden háček. Ten bohužel částečně brání v plném využití jejího potenciálu.
Tenká a lehká powebanka od Xiaomi
Nová powerbanka se jmenuje UltraThin Magnetic Power Bank a z tohoto jména lze odvodit všechny její hlavní vlastnosti – je tenká, lehká a vybavená magnety. Její tenkost vynikne už na první pohled a v pase má novinka pouze 6 mm, takže je tenčí než drtivá většina telefonů na trhu. Hmotnost pouhých 98 gramů je pak opravdu výborná hodnota.
Xiaomi nešetřilo na materiálech a powerbanka se může pochlubit kvalitní konstrukcí z hliníkové slitiny. Část, která se přichycuje na záda telefonu, je potažena nehořlavým materiálem se skelnými vlákny. Bezpečnosti bylo celkově učiněno zadost a powerbanka nabízí hned 10 ochranných vrstev, včetně ochrany proti přepětí nebo zkratu.
Nevyužitý potenciál
Nová powerbanka je vybavena klasickým USB-C konektorem, který slouží k jejímu nabíjení a lze přes něj samozřejmě nabít i telefon či příslušenství tradičně pomocí kabelu. Její hlavní předností je bezdrátové nabíjení, ale právě zde je ukryt již zmíněný háček. Powerbanka má sice magnety, ale bohužel nepodporuje standard Qi2 a zůstala tak na půl cesty.
Kvůli absenci podpory Qi2 umí nabíjet iPhone výkonem maximálně 7,5 W, což není žádná velká sláva a na trhu najdete magnetické powerbanky s rychlejším nabíjením. S Android telefony, se kterými je kompatibilní, si ale rozumí o poznání lépe a například řadě Xiaomi 17 umí bezdrátově dodat výkon až 15 W. Maximální nabíjecí výkon přes kabel je 22,5 W.
Příjemná cena a omezená dostupnost
Dalším háčkem nové powerbanky, jejíž kapacita činí 5 000 mAh, je omezená dostupnost. Xiaomi ji představilo a uvedlo na trh prozatím pouze v Japonsku a není jisté, zda se dostane i na jiné trhy. Její cena na japonském trhu je 7 980 yenů, což je po přepočtu zhruba 1 290 korun.