Má jen 6 mm a vypadá skvěle. Přesto je nová powerbanka od Xiaomi velkým zklamáním

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 20. 1. 10:40
2
Tenká powerbanka Xiaomi Ultra Thin Powerbank
  • Xiaomi představilo novou kompaktní powerbanku
  • Na první pohled vypadá výborně nejen díky svému tenkému tělu
  • Má bohužel jeden malý, ale důležitý háček, který může případné zájemce odradit

Xiaomi platí za velkého výrobce nejen telefonů a chytré elektroniky obecně, ale má i velmi široké portfolio příslušenství a doplňků. Čínská značka nyní představila skvěle vypadající powerbanku, která má ale jeden háček. Ten bohužel částečně brání v plném využití jejího potenciálu.

Tenká a lehká powebanka od Xiaomi

Nová powerbanka se jmenuje UltraThin Magnetic Power Bank a z tohoto jména lze odvodit všechny její hlavní vlastnosti – je tenká, lehká a vybavená magnety. Její tenkost vynikne už na první pohled a v pase má novinka pouze 6 mm, takže je tenčí než drtivá většina telefonů na trhu. Hmotnost pouhých 98 gramů je pak opravdu výborná hodnota.

Tenká powerbanka Xiaomi Ultra Thin Powerbank
Tenká powerbanka Xiaomi Ultra Thin Powerbank

Xiaomi nešetřilo na materiálech a powerbanka se může pochlubit kvalitní konstrukcí z hliníkové slitiny. Část, která se přichycuje na záda telefonu, je potažena nehořlavým materiálem se skelnými vlákny. Bezpečnosti bylo celkově učiněno zadost a powerbanka nabízí hned 10 ochranných vrstev, včetně ochrany proti přepětí nebo zkratu.

Nevyužitý potenciál

Nová powerbanka je vybavena klasickým USB-C konektorem, který slouží k jejímu nabíjení a lze přes něj samozřejmě nabít i telefon či příslušenství tradičně pomocí kabelu. Její hlavní předností je bezdrátové nabíjení, ale právě zde je ukryt již zmíněný háček. Powerbanka má sice magnety, ale bohužel nepodporuje standard Qi2 a zůstala tak na půl cesty.

Kvůli absenci podpory Qi2 umí nabíjet iPhone výkonem maximálně 7,5 W, což není žádná velká sláva a na trhu najdete magnetické powerbanky s rychlejším nabíjením. S Android telefony, se kterými je kompatibilní, si ale rozumí o poznání lépe a například řadě Xiaomi 17 umí bezdrátově dodat výkon až 15 W. Maximální nabíjecí výkon přes kabel je 22,5 W.

Příjemná cena a omezená dostupnost

Dalším háčkem nové powerbanky, jejíž kapacita činí 5 000 mAh, je omezená dostupnost. Xiaomi ji představilo a uvedlo na trh prozatím pouze v Japonsku a není jisté, zda se dostane i na jiné trhy. Její cena na japonském trhu je 7 980 yenů, což je po přepočtu zhruba 1 290 korun.

