Má Elon Musk problémy s drogami? Po boku Donalda Trumpa užíval ketamin, extázi i houbičky

Miliardář Elon Musk během prezidentské kampaně v roce 2024 nadměrně užíval drogy, uvádí The New York Times

Pravidelně s sebou měl nosit krabičku s 20 tabletami včetně Adderalu, amfetaminu používaného k léčbě ADHD

Údajné užívání drog mělo mít negativní vliv na Muskovo zdraví, konkrétně na funkci jeho močového měchýře

Elon Musk údajně zvýšil svou spotřebu drog během prezidentské kampaně v roce 2024, v níž daroval přibližně 270 milionů dolarů na podporu zvolení současného prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Informaci s odvoláním na nejmenované zdroje přinesl deník The New York Times.

Krabička s Adderallem

The Times uvádí, že v průběhu loňského roku začal Musk brát drogy v dávkách, které údajně přesahovaly hranici rekreačního užívání. Excentrický miliardář s sebou měl nosit krabičku s 20 tabletami, mezi nimiž byl i Adderall, amfetamin a psychostimulant, který zvyšuje mentální bdělost a běžně se používá k léčbě ADHD. Časté uživání ketaminu se podle zdrojů The New York Times dokonce negativně projevilo na funkci jeho močového měchýře.

O tom, že Elon Musk užívá drogy jako ketamin, psychedelické houby či extázi, už dříve informoval server The Wall Street Street Journal. Mělo to vzbuzovat obavy i mezi členy představenstev mnoha společností, které Musk řídí a mezi něž patří třeba Tesla či SpaceX. A právě technologická společnost působící v aerokosmickém průmyslu je navíc velkým vládním dodavatelem, pro které obecně platí přísný zákaz užívání drog na pracovišti. Zpráva The Times tvrdí, že Musk byl předem informován o drogových testech.

Rodinné problémy

V tuto chvíli není jasné, zda s údajným nadměrným užíváním drog souviselo i Muskovo nevyzpytatelné chování, mezi něž patří urážení členů vlády, zmatené projevy během konferencí k finančním výsledkům svých firem či kontroverzní gesto, které nápadně připomínalo nacistický pozdrav.

Zpráva The New York Times dále poměrně dopodrobna popisuje, jak Muskův rostoucí příklon pravicové politice souvisel s jeho rodinnými problémy. S hudebnicí Grimes vedl miliardář soudní spor ohledně opatrovnictví jejich pětiletého syna, známého jako X.

Tento týden Musk oznámil, že končí své působení ve vládě Donaldu Trumpa a ustupuje z politiky, aby se mohl soustředit na své podnikání.

Autor článku Marek Bartík Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.